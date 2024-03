Vesić: Ove godine se ulaže milijardu evra u infrastrukturu

Ove godine će biti uloženo više od milijardu evra u infrastrukturu Srbije, što pokazuje da je razvoj infrastrukture jedan od prioriteta Vlade, rekao je danas na Kopaoniku ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je u izjavi za Tanjug najavio da će ove godine biti završeno 166 kilometara puteva.

"Završićemo 54 kilometara brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, završićemo 46 kilometara Moravskog koridora, završićemo 23 kilometara autoputa Beograd-Niš do Požarevca, završiće se do oktobra meseca do Požege, tako da ćemo od Požege krenuti da gradimo dva nova puta, put prema Kotromanu i radićemo autoput prema Crnoj Gori", kaže on.

Vesić, koji učestvuje na Kopaonik biznis forumu, najavio da će u novembru početi izgradnja autoputa "Karađorđe".

"To je prvi deo, od Malog Požarevca do Mladenovca, Orašca, Aranđelovca. Tako ćemo vezati 'Miloš Veliki' i autoput Beograd-Niš, a pored toga ćemo završiti deonicu Sremska Rača-Kuzmin, što je deo autoputa Beograd-Sarajevo", rekao je Vesić.

On ističe da će ove godine biti završeno i novih 108 kilometara brze pruge.

"Već u julu biće završena pruga između Subotice i Novog Sada. U decembru ćemo imati vezu između Beograda i Subotice, sa tom brzom prugom imaćemo ukupno 184 kilometara brze pruge kroz Srbiju. 2025. godine krećemo da gradimo i prugu prema Nišu", istakao je ministar.

Vesić je istakao da je učešće građevinarstva u BDP-u povećeno na 5,5 odsto. On je podsetio da je 2013. godine bio 3 odsto.

Vesić se nada da bi naši građani do početka leta mogli da putuju jednim tagom ne samo kroz Severnu Makedoniju, već i kroz Grčku.

"Mi smo napravili radnu grupu i napravili smo dinamiku u kojoj treba da bude sve završeno do početka juna. Ako bude sve kako treba, mi ćemo do juna meseca imati zajedničku putarinu između Srbije i Grčke. To znači da oko 10.000 srpskih automobila koje na dnevnom nivou uđu u Grčku, više neće morati da kupuju tagove, već će srpski tag koristiti kako kroz Severnu Makedoniju, tako i kroz Grčku. Naravno i grčki automobili će moći da koriste svoj tag u Srbiji", poručio je Vesić.

