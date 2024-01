Vesić: U saobraćajnu infrastrukturu u Vojvodini uložićemo više nego ikada

Država će u saobraćajnu infrastrukturu u Vojvodini uložiti više nego ikada do sada, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će taj deo naše zemlje biti dobro premrežen putevima i da će se, osim ulaganja u izgradnju novih pruga, u pokrajini raditi i rekonstrukcija oko 400 kilometara regionalnih pruga.

Vesić je, gostujući na RTV-u, rekao da je plan da u Srbiji do 2027. godine bude izgrađeno 487 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica.

Naveo je da je, od kada je počela izgradnja autoputeva u našoj zemlji za vreme SFRJ, sve do 2012. godine ukupno izgrađeno 596 kilometara autoputeva, a da je od 2012. do danas pušteno u saobraćaj 468 kilometara, što autoputeva što brzih saobraćajnica.

Što se Vojvodine tiče, Vesić je rekao da su najznačajniji projekti autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine 105 kilometara i brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” dužine 186 kilometara, čija je izgradnja počela.

Naveo je da će do 2027. godine biti završeno prvih 26 kilometara ovog autoputa, od Beograda do Kovačice, te podsetio da kada je u pitanju “Osmeh Vojvodine” reč o brzoj saobraćajnici koja počinje od Bačkog Brega, povezuje Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Bečej, Kikindu i završava se u Srpskoj Crnji.

Osim toga, Vesić je naveo da će se između Novog Bečeja i Zrenjanina raditi brza saobraćajnica koja treba da poveže ove dve saobraćajnice što, istakao je, znači da će Banat biti dobro premrežen mrežom puteva.

U prilog tome govori i to što će se, naveo je Vesić, raditi i autoput Beograd-Vršac-rumunska granica dužine 86 kilometara, čije je projektovanje u toku.

Osim toga, ministar je naveo da će do 2027. godine potpuno biti završen Fruškogorski koridor sa sva tri nova mosta u Novom Sadu i tunelom Iriški venac.

Nikada se toliko nije gradilo u Vojvodini kada je u pitanju drumska infrastruktura, rekao je Vesić.

“Da bi se gradili autoputevi, brze, saobraćajnice i mostovi država mora da ima novca. Bilo je vremena kada država nije imala dovoljno novca, sada ga ima. Osim novca, imamo i viziju predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji insistira na tome da izgradnjom saobraćajne infrastrukture suštinski stvaramo osnov za razvoj privrede”, rekao je Vesić.

Naveo je da, gde god su urađeni put ili pruga, tu dolaze investicije koje znače više radnih mesta što znači veći životni standard, kao i razvoj lokalnih biznisa i turizma.

Vesić je, između ostalog, rekao da se krenulo sa projektovanjem brze saobraćajnice Bačka Palanka – Novi Sad koja je takođe važna.

Istakao je da je budžet resornog ministarstva ove godine veći nego prethodne i da će država ove godine, samo u infrastrukturu uložiti četiri milijarde evra, dok je prošle godine uloženo oko tri milijarde evra.

Vesić je rekao da je bila važna odluka predsednika Vučića da se ulaže u infrastrukturu i da sada treba iskoristiti ovu situaciju kada zemlja ima novca za izgradnju infrastrukture jer se time, kako je dodao, sustiže decenijska zaostalost naše zemlje.

Ministar je naglasio da je veoma značajno povezivanje sa susedima i naveo da ćemo imati tri jednako značajna granična prelaza sa Mađarskom, te da više Horgoš neće biti granični prelaz koji je najznačajniji.

“Širimo Kelebiju, radimo drugi deo Y kraka. Kroz ‘Osmeh Vojvodine’ ćemo omogućiti da Bački Breg bude čak i veći prelaz od Horgoša jer Mađari sa svoje strane rade autoput i most na Dunavu kod Mohača tako da će Bački Breg biti povezan i sa njihove strane, kao što i Rumuni rade sa svoje strane infrastrukturu do Srpske Crnje, pa ćemo se povezati i sa tom državom”, rekao je Vesić.

Govoreći o ulaganjima u pruge, Vesić je rekao da se u železnicu ulaže mnogo jer je ona visokokapacitativna jer njome može da se preveze više ljudi, kao i da je to ekološki vid prevoza kojim se smanjuje broj automobila na putevima zbog čega je veoma važno da se grade pruge.

“Srbija je zemlja koja trenutno u Evropi gradi najviše kilometara brzih pruga”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je završena brza pruga između Beograda i Novog Sada, a da će do kraja ove godine biti završeno 108 kilometara brze pruge do Subotice koja će u saobraćaj biti puštena u martu ili aprilu sledeće godine, jer je potrebno tri do četiri meseca za njeno testiranje.

“Videćete koliko će to značiti ne samo za Suboticu već i za sva mesta koja se nalaze na samoj pruzi”, rekao je Vesić.

Naveo je da će ove godine početi izgradnja brze pruge od Beograda do Niša koja će biti duga 230 kilometara tako da će, dodao je, Novi Sad biti povezan brzom prugom i sa Nišom, te da će kasnije nastaviti pruga prema Skoplju.

Vesić je istakao da se kreće i u rekonstrukciju regionalnih pruga.

“Imamo projekat koji se tiče Vojvodine, a to je rekonstrukcija oko 400 kilometara regionalnih pruga od kojih je prva banatska pruga koja kreće od Pančeva, pa ide kroz Kikindu i Zrenjanin sve do Subotice”, rekao je Vesić.

Druga pruga je, kaže, pruga od Vrbasa do Sombora, a treća pruga Subotica-Sombor-Bogojevo-Sajlovo-Novi Sad.

“Kada tome dodamo prugu Beograd-Sarajevo koja nam je zajednički projekat sa BiH i prugu Beograd-Vršac-rumunska granica koja će biti finansirana kroz projekat Svetske banke, mi ćemo manje-više sve važne železničke pravce u Vojvodini rekonstruisati”, istakao je Vesić.

“Ono što je takođe važno, to je da će naši mađarski prijatelji 2026. godine završiti svoj deo brze pruge do Budimpešte, tako nas uveravaju, što znači da bi 2027. Godine mogli da putujemo brzom prugom do Budimpešte”, dodao je Vesić.

Istakao je da ta kombinacija železničkog i drumskog saobraćaja donosi dodatnu prednost i da je veoma važna jer to znači obnavljanje industrijskih koloseka pošto investitori traže i put i prugu.

Podsetio je na najave predsednika Vučića da će biti uloženo dodatnih dve milijarde evra, koje će se uzeti iz kredita, za rekonstrukciju državnih i važnijih lokalnih puteva.

Vesić je rekao da u Srbiji postoji skoro 16.000 kilometara državnih puteva od čega, kako se procenjuje, oko 5.600 nije baš u dobrom stanju.

“Mi inače, samo od našeg novca, svake godine u proseku obnovimo oko 500 kilometara što znači da u narednih pet godina možemo da rekonstruišemo sa dve milijarde evra oko 4.000 kilometara saobraćajnica, plus ono što ćemo raditi od našeg novca, oko 2.500 kilometara što je ukupno oko 6.500 kilometara saobraćajnica”, rekao je Vesić.

To, podvukao je, znači da će svi državni putevi biti obnovljeni.