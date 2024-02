Vesić: Intenzivno ulažemo u pruge, brzim vozom od Beograda do Soluna za oko šest sati

Brza pruga između Budimpešte i Atine, čija će ukupna dužina biti 1.512 kilometara, veoma je važna jer će to biti kičma železničkog saobraćaja zapadnog Balkana koja će omogućiti izlaz svih zemalja tog dela Balkana prema srednjoj i zapadnoj Evropi, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je podsetio da je završena brza pruga između Beograda i Novog Sada dužine 76 kilometara i da je u toku izgradnja pruge između Novog Sada i Subotice dužine 108 kilometara, a da će Mađarska završiti svojih 166 kilometara do Budimpešte do kraja 2026. godine čime ćemo imati brzu prugu od Budimpešte do Beograda koja će se koristiti već 2027. godine.

“Osim toga, počinjemo da gradimo brzu prugu prema Nišu dužine 230 kilometara za šta ćemo već ove godine raspisati prve tendere. Gradimo prugu do Brestovca, 23 kilometra i ostaje nam da se uradi 135 kilometara do Preševa, a Makedoncima 50 kilometra do Skoplja”, rekao je Vesić.

Podsetio je da su vlade Srbije i Severne Makedonije potpisale sporazum i da će zajednički pred Evropskom unijom tržiti novac za prugu od Niša do Skoplja.

Naveo je da Grci već imaju prugu od Atine do Soluna za čiju rekonstrukciju sada ulažu 300 do 500 miliona evra i da su, posle dogovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Grčke Kirijakosa Micotakisa, najavili da će izgraditi 76 kilometara pruge od Soluna do Idomenija, odnosno do granice sa Severnom Makedonijom.

“Ostaje da se završi deo od Skoplja do Idomenija i možemo da imamo 1.512 kilometara brze pruge koja povezuje Budimpeštu i Atinu preko Subotice, Novog Sada, Beograda, Niša, Skoplja i Soluna”, rekao je Vesić i istakao da će to potpuno promeniti način života ljudi.

Vesić je rekao da će u martu u Beogradu biti održan sastanak čiji je on biti domaćin, a kojem će prisustvovati ministri saobraćaja Mađarske, Grčke i Severne Makedonije gde će se pričati o svim operativnim obavezama kako bi zajednički taj posao što pre bio završen.

Naveo je da će se brzom prugom od Beograda do Soluna stizati za oko šest sati, a od Beograda do Budimpešte za tri sata i 45 minuta, te da je predviđeno da se od Budimpešte do Atine putuje oko 14 sati što je brže nego sada automobilima.

“To omogućava veći komfor i mnogo ljudi će koristiti tu prugu, a osim toga biće važna i za prevoz robe”, istakao je Vesić.

Kazao je da su pruge budućnost što se, dodao je, može videti i po planovima Evropske unije prema kojima se najviše novca ulaže u pruge.

Naveo je da su one pre svega visokokapacitativan način prevoza što znači da prugama može da se preveze mnogo više ljudi i robe nego autobusima ili automobilima, te da su, osim toga, pruge brži i sigurniji način prevoza, ali i ekološki vid prevoza što je posebno značajno jer ne zagađuju životnu sredinu.

“U pruge če se tek ulagati i zato mi intenzivno ulažemo u njih”, rekao je Vesić i dodao da je u planu rekonstrukcija više od 2.000 kilometara regionalnih pruga.

Među njima su, naveo je, pruge Stalać-Kraljevo-Rudnica, zatim Valjevo-Vrbnica koja je deo pruge Beograd-Bar i čiji je deo od Resnika do Valjeva već rekonstruisan, banatska pruga od Vršca preko Zrenjanina i Kikinde prema Subotici, pruga Subotica-Sombor-Bogojevo-Sajlovo-Novi Sad, pruga između Vrbasa i Sombora…

Između ostalog, naveo je da će se raditi i pruga prema istočnoj Srbiji.

Autor: