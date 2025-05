'VIDEO SAM DANAS KOLIKO SU ME NAPADALI' Vučić: Kad vidim kolika je histerija u Hrvatskoj, ja sam onda srećan (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Moskvi povodom 9. maja - Dana pobede, odakle se večeras obratio građanima Srbije.

- Da budem iskren, video sam danas i koliko su me napadali u Varšavi, moj prijatelj Gzavijel Betel je to poveo, nastavili braća Belgijanci, i naravno glavna i najveća sila današnje Evrope, Hrvatska. Neko bi rekao neočekivano. Valjda se nismo nadali. A ja, kada me Hrvati napadnu, kako da vam kažem, i kad vidite da vas histerično napadaju, uvek sam zadovoljan. Setim se reči Vladike Sergeja, on je rekao ''kada razapinju Vučića na krst na takav način, onda znam da je nešto sigurno mnogo dobro za naš narod uradio”. Tako da kad vidim kolika je histerija u Hrvatskoj, ja sam onda srećan- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić