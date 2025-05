VUČIĆ JASNO PORUČIO IZ MOSKVE: Neću da ćutim! Reći ću im sve što mislim o političkom odnosu prema Srbiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Moskvi povodom 9. maja - Dana pobede, sastao se danas s patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom.

Predsednik Vučić patrijarhu Kirilu uručio je Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje.

On se patrijarhu i okupljenima na svečanosti obratio na tečnom ruskom rekavši da kojim ordenom odlikuje ruskog patrijarha. Vučić je govorio o pravoslavnom zajedništvu te patrijarhu poželeo dobro zdravlje posle čega su usledile čestitke patrijarhu na tako visokom odlikovanju.

- Imao sam čast da lično uručim orden patrijarhu Ruske pravoslavne crkve Kirilu za sve što je činio za jedinstvo naših naroda i crkava. Ponosam sam i neću pogrešiti i ako kažem i za ljubav i odnose koji postoje između naših crkava i naroda - rekao je on.

Vučić je najavio današnji sastanak sa kazahstanskim predsednikom s kojim će razgovarati o saradnji u oblasti odbrambene industrije, hotelijerstva a najavio je i važan potez u daljoj saradnji a to je direktna avio-linija Astana - Beograd.

- Danas će biti teških reakcija jer imaju neki samit u Varšavi, ponosan sam na to što nikog nisam lagao, obmanjivao, a kad sam razgovarao s predsednikom Putinom pre nekoliko meseci... Reč kad se daje, to je da se ispuni a kad ste je nekom dali, obaveza je da se ispuni a vaša obaveza je da učinite sve da se to ispuni...

- Neretko se ponašamo kao da smo velika sila, očekujemo mnogo od svojih rukovodilaca... Očekuje me mnogo važnih razgovora. A ako su mislili da ću nekom da ćutim, ja neću da ćutim, moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Reći ću im sve što mislim o političkom odnosu prema Srbiji.

O zdravlju

Rekavši da čisto sumnja da ljude zanima kakvo je njegovo zdravlje, na pitanje novinara je odgovorio da teže podnosi ovu novu terapiju, da ima manje energije, rekavši prethodno da mu je i glas malo slabiji, ali da će sa istom snagom i energijom nastaviti da se bori za Srbiju.

Čeka me besana noć

Kazao je i da će večeras biti interesantno jer posle koncerta i večere koje ruski predsednik Vladimir Putin priređuje u čast svojih gostiju - državnika, njega čeka besana noć jer neće biti spavanja pošto će on i ceo njegov tim biti budni čitavu noć kako bi se što bolje spremili za sastanak s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

O susretu s Putinom

- Mnogo komplikovani i teški razgovori ali važni za ljude u Srbiji, rekao je Vučić i dodao da će glavna tema biti energetska - o gasu.

O torti

- To što oni rade najbolje pokazuje vododelnicu između nas, a pozivam ljude da 16,17. i 18 dođu u Niš da pokažemo kakvu Srbiju želimo, rekao je Vučić dodavši da nema ništa da kaže na to što neki u Srbiji hoće da ga seku.

