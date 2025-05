VUČIĆ SE SASTAO SA PATRIJARHOM KIRILOM: Obratio mu se na TEČNOM RUSKOM, pa uručio ORDEN za istaknute zasluge u razvijanju prijateljstva (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom u Moskvi.

Predsednik Vučić patrijarhu Kirilu uručije Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje.

On se patrijarhu i okupljenima na svečanosti obratio na tečnom ruskom rekavši da kojim ordenom odlikuje ruskog patrijarha. Vučić je govorio o pravoslavnom zajedništvu te patrijarhu poželeo dobro zdravlje posle čega su usledile čestitke patrijarhu na tako visokom odlikovanju.

Potom se obratio patrijarh koji je rekao da je ovo više od nagrade jer ruski i srpski narod povezuje istorija, pravoslavno i emotivno jedinstvo.

- To je zaista jedinstven slučaj, rekao je patrijarh dodavši da to naša zajednička istorija dokazuje. On se potom zahvalio predsedniku Srbije ali i celom srpskom narodu.

Kasnije tokom dana, predsednik Vučić imaće sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim, nakon čega će prisustvovati svečanoj večeri u Kremlju, koju u čast šefova delegacija, priređuje predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Autor: Iva Besarabić