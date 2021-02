Radojičić: Mere Kriznog štaba su najbolji kompromis

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić smatra da je odluka da ovog vikenda ugostiteljski objekti rade do 14 časova razumna, ali i da je neophodno da se u zavisnoti od nje donose naredne odluke.

"Od početka sam bio za kompromis i to je bio moj lični stav kao gradonačelnika. Važno je da nađemo pravu meru, jer ne znamo do kada će trajati ova pandemija. Naravno, imamo vakcine i ceo koncept koji ide u dobrom pravcu i mislim da funkcioniše mnogo bolje nego u drugim zemljma. Jednostavno, smanjenjem broja sati tokom kojih su restorani i kafići otvoreni smanjuje se i cirkulacija ljdi i to će sigurno na određen način imati pozitivan efekat. Ukoliko bismo sve zatvorili na pet dana, onda bi se ljdi okupljli na drugim mestima", rekao je gradonačelnik gostujući u Beogradskoj hronici.

On je apelovao na građane da odlaze samo tamo gde je neophodno, čime će se smanjiti kontakti.

"Pokazali smo da možemo da se ponašamo odgovorno i da se borimo kako smo se borili u prethodnom periodu. Mi smo zemlja i grad sa najfleksibilnijim merama koje su se primenjivale ovih 12 meseci, a s druge strane smo imali dobre rezultate. Ovo jeste ozbiljna situacija i imamo ogroman broj žrtava, ali moramo naći optimalan model za borbu", rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je rekao da je o zagađenju vazduha prethodnih dana razgovarao s međunarodnim stručnjacima, s predstavnicima EBRD-a.

"Zajedno sa njima smo radili na desetogodišnjem akcionom planu. Takođe i danas sam imao sastanak sa predstavnicima Ujedinjenih nacija koji imaju kancelariju ovde, ali i predstavnikom Svetske zdravstvene organizacije, kako bismo se dogovorili kako zajedno da sprovodimo te mere. Rekli su nam da smo na dobrom putu s obzirom da su svesni da smo 50 godina imali razvoj industrije i brigu o ekologiji koja nije bila na zavidnom nivou, te da je sada pravi trenutak da krenemo sa ovim akcijama" kazao je Radojičić.

Istakao je da se radi akcioni plan koji se tiče kvaliteta vazduha koji je imao određenu korekciju, te će ponovo biti na javnom uvidu, te naveo da je u prethodnom periodu bilo 400 sugestija sugrađana i različitih organizacija, ali i Ujedinjene nacije su imale svoje sugestije kako da napravimo taj plan.

U tom planu postoje dugoročne i kratkoročne mere od kojih očekujemo rezultate, naveo je Radojičić.

U tom je kontekstu pomenuo potrebu da se u centru grada ne favorizuju automobili kao prevozno sredstvo, ali i da se saobraćaj preusmeravamo u drugim pravcima.

"Trennutno je ideja da postoje usporene zone saobraćaja, odnosno delovi grada u kojima bi brzina bila ograničena na 30 km.

"Na taj način bi se ljudidemotivisali da automobilima idu u te delove grada. Dugoročni deo tog plana je da se na obodima ovih zona naprave garaže koje će omogućiti ljudima da se tamo parkiraju kako ne bi išli u centar grada. Pričali smo i o obilaznicama i nadam se da ćemo ih završiti sledeće godine kao i unutrašnji prsten koji će u ovom smislu takođe dati doprinos", kazao je prvi čovek prestonice.

Obnavljanjem voznog parka javnog gradskog prevoza doprineće se da gradski prevoz bolje funkcioniše, ali i da se vazduh manje zagađuje, poručio je Radojičić.