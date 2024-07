I dalje ga laže: Jelena demantuje da ima osećanja prema Rajačiću, on je osudio jer nema empatiju prema Ivanu! (VIDEO)

Smatra da je bolji čovek od nje!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Šiša bar, kako bi prisustvovao suočavanju Jelene Marinković i Uroša Rajačića, kako bi rekli jedno drugom sve što nisu, nakon što se saznalo za njihovu preljubničku aferu.

- Šta se dešava - pitao je Milan.

- Razgovarali smo danas u hotelu, rekao sam joj sve što mislim - rekao je Uroš.

- Kada je krenulo sve, kada se desio taj prelomni trenutak, gde si ti rešila da ideš u sve to - pitao je Milan.

- Bilo je pre zatvora, slala sam čokoladice, ima mesec dana. Nakon čokoladice sam se distancirala, nisam dobila povratnu reakciju. On zna i kad sam ga prvi put pogledala na taj način. To je bio Vaskrs, peti maj. Ganjao se sa malim Urošem po dvorištu, tad smo počeli da se smejemo i tad sam videla kakve oči ima. Opet sam to ignorisala, ali ona sam rekla Slađi za njegove oči - rekla je Jelena.

- Setila sam se još nečeg, ali on se verovatno ne seća. Nešto mi dobacio nakon žurke, kao kako izgledam i pitao gde je Ivan - nastavila je ona.

- Iskreno, ne gledam ja to tako. Sećam se kad je krenulo to za stolom, sećam se za Vaskrs. Tad sam provalio i nisam razmišljao na taj način, mislio sam da sam tripovao - rekao je Rajačić.

- Jelena, priznala si da si se zaljubila - rekao je Milošević.

- Nisam to još priznala - demantovala je Jelena.

- Napravila je sebi najgoru situaciju i dala svakom za pravo da joj prebacuju. Ona sebi pravi gore, najrealnije je da kaže kako jeste - dodao je Uroš.

- Da li misliš da li dovoljno ispao muškarac, kad je ona ustala i priznala - pitao je voditelj.

- Nisam hteo da uđem u pakao. Ušli smo u neki odnos, ali mi smo pričali o tome. Nije mi bio cilj da im napravio pakao, oni su ovde najomraženiji. Znao sam da će ih zgaziti i osetio sam da je najispravnije da ćutim. Taj papirić je bio u mojim farmerkama, niko ga nije video - kazao je Uroš.

- Meni je Stefani pričala da si se tresao, da te je bio strah - ubacila se Jelena.

- Nisam se tresao, otišao sam do kupatila i pročitao. Ja nisam u tom fazonu, te poruke su mi kao Romeo i Julija. Oboje smo čekali klipove - rekao je Uroš.

- Bila sam sto posto sigurna da ne postoji ništa - rekla je Jelena.

- Bio sam siguran da postoji - rekao je Rajačić.

- Zašto se toliko plašiš Ivana - pitao je voditelj.

- On je danas arlaukao, ja se nijedne sekunde nisam odaljio. Žao mi je čoveka, bio sam neispravan. Preuzeo sam kontrolu - rekao je Rajačić.

- Kako je nisi zaštitio - pitao je Milan.

- Kako da je zaštitim? Smatram da nije ispravna, i dalje ga laže za neke stvari. Sedi za stolom i govori da nije zuljubljena. Kod mene ne ide lako zaljubljenost, sve kreće od zaljubljenosti. Ja imam veću empatiju, nego ona. Žao mi je jer sam to napravio, iako je većinu ona - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković