Plaši se da povuče prvi potez: Jelena priznala kakva osećanja ima prema Urošu Rajačiću, želi razgovor sa njim! (VIDEO)

Otvorila sve karte o svojim emocijama!

Jelena Marinković pravo iz "Šiša bara" otišla je kod Lejdi Di, kako bi joj otkrila šta je razgovarala sa Milanom Miloševićem. Ona nije mogla da sakrije svoje osećana prema Urošu Rajačiću, a Lejdi je shvatila da se samo plaši da sve prizna prva.

- Ja ne mogu da odem tamo i da izgovorim da sam zaljubljena u njega - rekla je Jelena.

- Jer ne možeš prva, osetila bi se kao da si se ponizila. Ja to razumem, žensko sam - dodala je Lejdi.

- Ja se sva tresem. Ja kad moram tako da se otvaram, to znači da izbacuješ nešto iz duše. Trudim se da budem iskrena. Ivan se nada da ćemo mi da se pomirimo, zato on i radi te stvari - pričala je ona.

- Ja njega baš razumem - dodala je Lejdi.

- Svako treba, ali da se ne izgovaraju neke stvari za koje ćeš da se pokaješ. Ja bih Urošu rekla svašta, sve ovo bih mu rekla. Ja ne mogu ovako, bezveze mi je. On nema hrabrosti da razgovara sa mnom, on se plaši. Ja sam pomislila da imam emocije, ali smo onda prestali da se srećemo. Rekla sam sebi da je tako i bolje, pa da se ohladnim pred kraj. Ja jedva čekam da on dođe za sto i da ga ja pogledam, a onda se posle trudim da ga ne gledam. Posle bacim pogled, on mi uzvrati, pa budem mirna - nastavila je Jelena.

Autor: A. N.