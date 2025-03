Šok: Ana Spasojević promenila ploču o Stefani, pa priznala da li i dalje ima osećanja prema Munji (VIDEO)

Otvorila karte o njihovom odnosu!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ani Spasojević.

- Što se tiče vašeg odnosa ne bih mnogo da se mešam. Mislim da ništa nisi kriv i da je ona kriva što nisi javio da ćeš postati tata. Najbitnije je da nećeš biti NN i ne treba mami da zameraš neke stvari. Ja sam sa tobom ušla iskreno i dozvolila da mi kanalizacije pune g*vana pričaju kako sam ja krpa. Prelazila sam preko nekih stvari jer sam bila zaljubljena, a ne zbog kadra. Odnos se odavno završio, više nemam nikakvu emociju prema tebi. Nekad mi smeta kad preteraš sa sprdnjom i pre neki dan sam se naljutila na tebe zbog toga. Nekad znaš da preteraš. Jesi mi drag, jesi ispao ološ, ali je to bilo i prošlo i sad imamo korektan odnos. Stefani, objasnila si mi da si prema meni imala takav nastup zbog Matore i stvari koje ti je ona pričala o meni. Ja sam ćutal na to što si rekla, a posle smo pričale. Da imam emocije prema Munji ne bih mogla da imam normalan odnos sa tobom, kod mene su se te stvari ugasile. Zato mislim da ni ti nemaš emocije prema meni. Poslaću Stefani, on je moj bivši partner i nikad ne pričam loše - govorila je Ana.

Sledeća je nominovala Matea Stanković.

- Stefani, ja tebi sve verujem o odnosu sa Matorom. To iskreno izlazi iz tebe, srčana si i dinamična. Razumem i što si krila od Munje, jer bi on na d*pe progovorio. Žao i je krzo šta sve si prošla tako mlada. Munjo, o tebi sam imala dobro mišljenje, sad nam je odnos opet odličan. Tebe šaljem, Stefani čuvam - rekla je Matea.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić