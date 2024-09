Želim da zamislim da je umro: Miljana ogolila dušu o Zoli, zauvek je završila sa njim! (VIDEO)

Otvorila dušu o svojim emocijama!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Miljanom Kulić, a ona mu je priznala da li joj je teško palo što joj Lazar Čolić Zola nije poslao čestitku za rođendan.

- Što se čestitke tiče očekivala sam da pošalje i poklon. Do toga nije došlo, bar da se isfolirao pred narodom. Mene je danima kopkalo šta je to kad smo imali razgovor. Ja sam gledala na sve načine, poziv nisam dobila. Mislio je da sam trudna po četvrti put, pa će da uđe. Ja sam stavila tačku definitivno, to je bila foliraža i gluma zarad naroda. Ja sam sebi sama sa njim uništila život. Vreme je da više ne čitam stare novine i ne gledam u retrovizor. Dok budem razmišljala kako je bilo... Koga boli ona stvar. Ne treba da dozvoljavam da neko upravlja sa mnom jer sam emotivno nestabilna. Sve je rekao i ubio u meni. Sad kad bi došao, želim da zamislim da je umro i tako je najbolje za mene - govorila je Miljana.

- Za tvoj rođendan su se desile još neke stvari, zbog čega si rekla da je Gastoz ljubomoran na tvoje čestitke? - pitao je Darko Tanasijević.

- On je meni zanimljiv za šou, a ne da se svađamo. Kad me dovede u crveno dobije to. Njemu je krivo jer nisam sujetna na njega i što podržavam odnos sa Anđelom. Kad sam ustala da komentarišem on je meni sve vreme dobacivao i vređao me. Rekla sam da su zanimljivi zajedno i da on nije imao zlu nameru. Prozivao me je da nisu imali šta da pojedu, on im je sekao trotu za koju me proziva. Ja nisam pojela ni parče svoje torte, ni sok nisam uzela - pričala je Kulićeva.

- Sramota što je bila škrta za rođendan i što je uzela mikrofon momku za rođendan. Imao svoje prevrtljive momente - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić