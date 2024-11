Završila kod psihologa! Sneža otvorila dušu, pa otkrila sve o traumama iz detinjstva (VIDEO)

Sneža otvorila dušu!

Kristijan Golubović i Sneža Kušadasi od ranog jutra započeli su priču. On je vezao goblen, a ona je odličila da sa njim podeli svoja iskustva sa psihoterapija.

- Bila sam peti razred, gledala sam neku seriju koja je kasnije počinjala. Ne znam šta je bilo posle serija, tata je otao kod nas, sestra nije bila tu. Baka je polomila nogu, pala je sa višnje i onda nije bila tu, nije mogla da kontroliše. Kad sam došla do vrata tatine druge kuće, vrata su bila zaključana, ja sam počela da plačem. Tada je umeo da nas kazni kad neko nešto ne uradi. On je izašao, imao je nož u ruci, ja sam plakala, uplašila sam se. Znala sam kakav je, baka nije bila tu. Kad je baka izašla iz bolnice, ja sam imala strahove, nisam mogla da spavam. Krenula sam da imam tik na oku i baka me je odvela kod doktora, a doktor me pošalje kod psihologa. On mi je radio test inteligencije, rekao mi je da dolazim na psihoterapije u jegovoj kući. Pričao mi je o hibnozi, morao je da me hibnotiše -prepričavala je Sneža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: M. Vićović