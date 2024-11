Drama: Aleksandra posumnjala u Terzinu ljubav prema Sofiji, on javno priznao šta oseća prema njoj! (VIDEO)

Otvorio dušu o svojim emocijama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

- Šta se desilo pa si promenila mišljenje o Sofiji za 180 stepeni, a ona je ista od prvog dana? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla da mislim da si glupava. Bile smo u Odabranima, lepo se slagale i prema meni je bila ekstra, ali ako tako gledamo niko nikoga ne bi komentarisao. Njeno smejanje mi je iritantno, kao da se igra i Terzu uvlači u probleme. Ako se na sve smeška, znači da nije iskrena. Mislim da se Terza pokajao i da neće da je obruka. Ona se sad trudi oko Terze - govorila je Aleksandra.

- Ja ne mislim tako. Ja mislim da on ne zna gde bije glavom. Mislim da se us*ao i da mu dobro nije jer sumnja u nju. Mislim da u sebi oseća da ona njega ne voli i da se zato osipa i nije mu dobro. Kakvo crno kajanje, on da je mislio o Milici ne bi uradio to - dodao je Đedović.

- Urade muškarci svašta, pa se pokaju i vrate kući. On govori samo da je lepa, daj neke druge kvalitete - dodala je Aleksandra.

- Mogu da pričaju šta hoće, ja nju obožavam, zaljubljen sam i zavoleo sam je - rekao je Terza.

- Meni nije bilo jasno za Aleksandru, jedino sam nju i Sandru u ovoj kući gotivila da pijemo kafu i šetamo. Mislila sam da će mi biti tu za mene i ja za nju. Šta god da čujem ja joj kažem i ona meni, imale smo super odnos. Ja smatram da mi ne misli loše i da neće komentarisati loše jer sam joj verovala. Sve dok nije krenula svađa, a ja nisam ni čula da me je ocrnila za stolom. Ja se tome nisam nadala. Drugi put je skočila opet, rekla sve i svašta - pričala je Sofija.

- Ako ti nemaš empatiju prema trudnoj ženi, što bi imala prema meni? - pitala je Aleksandra.

- To nema veze sa našim odnosom Aleksandra. Ja tebe gledam u oči, pijem kafu, kad plačeš stanem pored tebe, kako može da ti padne tako nešto na pamet? Ja želju spolja ne poznajem - dodala je Janićijevićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić