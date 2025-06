Obrnuta psihologija? Mateja pokušao da iskompleksira Gastoza i otkrio mu da nema prođu kod Sofi, pa povukao šok potez! (VIDEO)

Ipak dokazao da je bolji s Anđelom?

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Što se Anđele tiče i njenog odnosa sa Nenadom, vidi se d si lojalna i da nemaš grešku. Začudila sam se da Nenadu smeta za Pavla jer znam njegove odnose pre i kakve mu stvari nisu smetale. Nisi grešna uopšte i nemam ti zamerku osim toga što umeš da budeš posesivna. Uvek govorim i pričam da si poznavala Gastoza dovoljno pre veze i sad ti kao uđeš s njim i zameraš mu nešto. Njemu je u opisu posla da flertuje na nastupima sa devojkama, a ti ga navodno čekaš u stanu i nastane haos. Onda se biraju muškarci poput Bebice koji gledaju samo u tebe. Ne znam tvoju prošlost niti u nju ulazim - rekla je Teodora, pa se osvrnula na Gastoza:

- Na prošlim nominacijama sam rekla da ti nikad neću zaboraviti što si m branio od Miljane u onom haosu. Što se tiče tvog odnosa s Anđelom isto mi nisi ispravan u tim situacijama. Sada ću ostaviti Anđelu i nadam se da mi to nećeš zameriti - rekla je Teodora.

Naredni je reč dobio Mateja Matijević.

- Dve osobe toliko suštinski različite da boli koliko nisu jedno za drugo. Svesni smo da su oni svesni da nisu jedno za drugo. On totalno fleksibilan, ona totalno zategnuta. Njega je radilo što je Anđela njega odbijala, ali to nije dovoljno da je zavoli. On je meni drag čovek i što se tiče šoumenstva, on je pretalentovan i duhovit. Mislim da si jako sujetan, da si totalni ego manijak i da mislim da ne krećeš ka Sofi jer si svestan da ne možeš da je osvojiš - rekao je Mateja.

- Molim? Nemoj sad da me kompleksiraš - rekao je Gastoz.

- Mislim da Anđela nije normalno, ali mi je draga. Ja nju poznajem i vidim kad je besna kako joj se oči fiksiraju. Na osnovu tvojih postupaka, čovek više ne može da zna šta mu ti misliš. Uroš je stvarno bio uz tebe devet meseci, a ti si ga izdala. Ne znam koga da ostavim, ali ajde ostaviću Anđelu - rekao je Mateja.

Autor: N.Panić