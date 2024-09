Bebica opet slep pred očima: Nema mu pomoći, nakon svih dokaza nastavio da brani Teodoru! (VIDEO)

Ponovo ratuje da bi dokazao kako mu je verna!

Nenad Macanović Bebica dao je sud o spekulacijama takmičara da se Teodora Delić i Nikola Škatarić gledaju njemu iza leđa.

- Bebice, ponovo slična situacija, svi jedno, a tebi Teodora drugo. Šta imaš da kažeš? - pitao je Darko.

- Dok ja ne vidim komentari ne utiču na mene. Kad ja budem video, kao prvi put što sam video, tako je i bilo. Ovo me sad ne remeti. Mene jako nerviraju ti komentari. Teodora ima svoje pare, nikad mi ništa nije tražila da joj kupim. Imaju pravo da rade šta hoće, Teodora je na samom početku dala povod. Ovo sad ne može da me poremeti. Kad ja budem video prvi ću da joj kažem - govorio je Bebica.

- Ti kao ni prošle godine nisi video. Ova je istina kao Jelena, samo što ne traži k*rac direktno. Čim savije vrat i gebavi se, koga foliraju ovo dvoje? - umešao se Ivan.

- Ti si govorio da nisi Bebica da oprostiš, a čim si izašao zvao si Jelenu da budeš sa njom - odbrusila je Teodora.

- Milena je uvalila k*rac, osveta se služi kad je hladna - dodao je Marinković.

- Ništa ne može da me poremeti, to su laži klasične. Mene nervira samo što joj pričam da u rijalitiju ne postoje prijatelji, a opet se to nastavlja - rekao je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić