LEPE STUJUARDESE IZ ALBANIJE ZAPALILE MREŽE U SRBIJI! Svi pričaju o njihovim fotkama, a nakon vakcinacije u Beogradu poslale su SNAŽNU PORUKU

Nikom nisu promakle devojke obučene u crveno.

Juče su u Beogradu vakcinisani brojni privrednici iz regiona. Vakcinacija privrednika odvija se pod okriljem Privredne komore Srbije, a predsednik PKS Marko Čadež je najavljujući dolazak tih ljudi i njihovu vakcinaciju rekao - "Mi smo jedan region, naše ekonomije su tesno povezane i samo zajedno možemo da pobedimo ovu pošast".

Privrednici iz Albanije, koji su se tokom vikenda vakcinisali protiv korona virusa u Srbiji, ocenili su da je to bila dobra prilika, jer to u svojoj zemlji nisu mogli da učine i da je tim činom pokazana ozbiljnost Srbije.

Jedan od zaposlenih na aerodromu u Tirani rekao je da je organizacija vakcinacije protekla dobro, prenosi Reporteri.

- Mislim da je to dobra prilika da se uradi, i to pokazuje ozbiljnost države Srbije i bez sumnje njenu snagu kao države - rekao je on nakon što je primio vakcinu AstraZeneka.

Među vakcinisanim su bile i, obučene u crveno, stjuardese albanske aviokompanije "Albawings".

- Za nas je to bilo važno jer je to bila jedina prilika da se trenutno vakcinišemo. S obzirom na to da radimo u avio-kompaniji, želeli smo da imamo priliku da naše osoblje bude vakcinisano i s obzirom na to da u Albaniji trenutno nije moguće to uraditi u ovoj kategoriji koju mi predstavljamo - izjavila je jedna stjuardesa albanske aviokompanije.

Podsetimo, više do 7.500 privrednika iz Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore prijavilo se za vakcinaciju.

Kosovska privredna komora ranije je saopštila da je odbila da učestvuje u vakcinaciji u Srbiji iz "principijelnih razloga", međutim Privredna komora Srbije navodi da su neki privrednici sa KiM došli na vakcinaciju.