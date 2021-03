'BORIĆU SE ZA OTVARANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA!' Vesić dan uoči sednice Kriznog štaba: Izlaz je u kombinaciji zdravstvenih i ekonomskih mera

"Srbija treba da ima svoje mere, a ne da prepisuje neuspešne modele pojedinih zapadnih zemalja. Masovna vakcinacija je neophodna", izjavio je zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da je put izlaska iz epidemije kombinacija zdravstvenih i ekonomskih mera, uz striktno poštovanje i pojačanu kontrolu mera i ponovio da će se zalagati za rad ugostiteljskih objekata do 22 sata.

Vesić je još jednom pozvao građane da se vakcinišu.

Srbija treba da ima svoje mere, a ne da prepisuje neuspešne modele pojedinih zapadnih zemalja. Masovna vakcinacija je neophodna. Do sinoć smo u Beogradu vakcinisali 438.977 punoletnih građanki i građana, što je 31,18 odsto. To je veći prosek nego u Srbij,i gde iznosi oko 25 procenata. Revakcinisano je 278.602 lica, odnosno 19,78 odsto, a tokom dana očekujemo da taj procenat pređe 20 odsto, što će značiti da je svaki peti žitelj Beograda dobio i drugu dozu vakcine, rekao je on.

Posebno smo, ističe Vesić, zadovoljni rezultatima u populaciji između 65 i 74 godina starosti, koja je i najranjivija i koji iznose 60,46 odsto i to veliki uspeh i pobeda.

Brojke novozaraženih zabrinjavaju jer kriza traje već godinu dana i pokazalo se da su mnoge svetske ekonomije uništene u tom vremenskom periodu, kazao je Vesić, ukazujući da ovo nije samo zdravstvena već i "društvena i ekonomska kriza", ali i mentalna, za što ćemo tek videti kakve će posledice ostaviti.

Od finansijskog gubitka, koji država trpi, mnogo su važniji gubici radnih mesta, naveo je Vesić.

Samo u Beogradu u sektoru ugostiteljstva radi 40.000 ljudi, odnosno već dve nedelje ne rade i mnogi od njih su na neplaćenim odmorima. Moramo da vodimo računa o tome da ekonomija treba da radi, jer bez nje nema para za zdravstvo, niti za vakcine. Put izlaska iz krize je kombinacija zdravstvenih i ekonomskih mera, uz striktno poštovanje postojećih mera, istakao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika kaže da je mnogo je lakše kontrolisati mere ukoliko je ljudima dozvoljeno da budu na javnim mestima, kao i deci u školama, preneo je Beoinfo.

Nemojmo donositi mere koje ne mogu da se sprovedu. Posle godinu dana nemoguće je zaustaviti život. Treba da ga kontrolišemo i usmeravamo ka poštovanju mera, ali i da se masovno bavimo vakcinacijom, reako je Vesić.

Zamenik gradonačelnika podvukao je uspešnost vakcinacije u Beogradu, koji treba da sledi ostatak zemlje.

U Beogradu idemo po ruralnim naseljima, urađena je i medijska kampanja, počinje vakcinacija Roma, ali i migranata i ljudi iz regiona, a ovim potonjim šaljemo jasnu poruku da sa ljudima iz regiona želimo da budemo i u dobru i u zlu. Naša budućnost je u saradnji, a Beograd ponovo pokazuje da je centar regiona, kazao je on.

Prema njegovim rečima, situacija zahteva nova, hrabra rešenja, koja nisu samo iz knjiga, jer nigde u svetu nijedan epidemiolog nije se susreo sa ovakvom situacijom.

Ovo je zateklo čitav svet, dodao je Vesić, i podvukao da se Srbija, ipak, među najboljima snašla, zbog čega treba da ima svoje mere.

Pred sednicu Kriznog štaba, on je naglasio da će se boriti za otvaranje ugostiteljskih objekata jer, kako je naveo, dilema borbe između ekonomije i zdravlja je „lažna dilema”.

Javnog zdravlja nema bez ekonomije. Štitimo ekonomiju i štitimo javno zdravlje, nalazimo meru i naravno da je moguće i jedno i drugo, istakao je Vesić, navodeći primer da jedan kafić u Resniku sa pet stolova, od čega živi cela porodica, ne treba da „plaća cenu” bahaćenja na Kopaoniku ili Zlatiboru.