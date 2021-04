Vesić zadovoljan merama Kriznog štaba

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je zadovoljan merama koje je danas doneo Krizni štab.

"Mere su direktno povezane sa vakcinacijom. U Beogradu pada broj zaraženih i sve to ima veze sa brojem vakcinisanih. Do 13 sati vakcinisano je skoro 515.000 građana", rekao je on.

Vesić je naglasio da ćemo se brže vratiti u normalu ako nastavimo sa vakcinacijom.

On je, takođe, istakao značaj nalaženja mere između potreba privrede i brige za javno zdravlje.

"Naravno da je zdravlje bitnije, ali ovo traje dugo, više nije u pitanju samo zdravlje. Više od godinu dana neki ljudi nemaju posao. Zato je predloženo otvaranje tržnih centara do 22 sata dobra odluka. Na posao će se vratiti konobari, kuvari..." dodao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika ponosan je na to kako se Srbija bori protiv pandemije.

"Naša zemlja uspeva da nađe meru. Mi imamo vakcine, uspešniji smo od Francuske i Nemačke, koliko god nekima to bilo čudno. Pošto imamo dovoljno vakcina, brže ćemo se otvarati i vraćati u normalu", zaključio je Vesić.

Na kraju, podsetio je da ugostitelji u sklopu tržnih centara mogu da rade ukoliko poseduju baštu, a nada se i da će se sledeće nedelje razgovarati i o otvaranju zatvorenih ugostiteljskih prostora.