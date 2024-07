Vesić: Napadi na Vučića pokušaj destabilizacije Srbije i regiona

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar za gradjevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Goran Vesić izjavio je danas da je glavna meta svih napada iz susednih zemlja zapravo predsednik Aleksandar Vučić, jer je on personifikacija napretka Srbije.

"Njihova glavna meta je Vučić, i njegova porodica, i to je već razrađena šema u susednim zemljama, iz kojih kao po komandi dolaze informacije i napadi na Vučića, jer je on za njih personifikacija napretka naše zemlje", rekao je Vesić na Informer TV.

Kao primere, nabrojao je da će, prema očekivanjima, Srbija ove godine imati BDP od 70 milijardi evra, što će viti biše od svih zemalja Zapadnog Balkana zajedno, dok je u prvih šest meseci priliv stranih direktnih investicija već 2,3 milijarde dinara – opet više nego u svim zemljama regiona ukupno.

"Srbija napreduje, i kako da Denis Bećirović ne mrzi predsednika Vučića kada je Vučićev uspeh ogolio nesposobnost Bećirovića u vlasti u Sarajevu… Bećirović nije u stanju da izgradi nijedan put, da dovede fabriku, radi na rastu životnog standarda. Otuda i njegovi napadi“, primetio je Vesić i dodao da isto važi i za napade iz Hrvatske, jer je očigledno da ih Srbija sustiže, što je nepovratan proces.

Povodom Bećirovićevog govora u Potočarima na obeležavanju godišnjice zločina u Srebrenici, Vesić je ukazao da je on iskoristio Majke Srebrenice i zloupotrebio sve koji imaju lični bol i osećanja svih Bošnjaka, zarad svoje političke karijere, govoreći čak i laži zrad obračuna sa Srbijom.

"Mogli ste da primetite da je Bećirović na komemoraciji u Potočarima iskoristio i, na sličan način kao sa Rezolucijom, ponovo se narugao žrtvama, politizujući tu tragediju“, dodao je Vesić.

Ponovio je da su Bećirović i ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija Rezolucijom o Srebrenici pokušali da se u njihovom biračkom telu prikažu većim Bošnjacima od Stranke demokratske akcije BiH.

"To je suština Rezolucije, a ne da se dostojno obeleži sećanje na žrtve. Žrtava treba svi da se sećamo, sa pijetetom, i to svih žrtava, bez obzira da li su Bošnjaci, Srbi, Hrvati… Žrtve Srebrenice zaslužuju da ih se sećamo, jednako kao i srpskih žrtava u Bratuncu, za koje takođe treba reći da su nevino ubijene…“, jasan je Vesić.

Ukazao je da Bećirović zapravo želi da učvrsti njegovu marginalnu političku ulogu, uvodeći zemlju u sukob sa susedima.

"To je razlog političke avanture sa Rezolucijom u UN, koju većina čovečanstva nije prihvatila, što nije bilo lako. Ali, to govori da je većna razumela da Bećirović pokušava da gradi političku karijeru na kostima žrtava. To može samo besprizoran čovek, bez morala da uradi i da svoju zemlju i region uvede u sukobe“, konstatovao je član Predsedništva SNS.

Dodao je da su danas odnosi tri naroda u BiH maltene na postdejtonskom nivou, jer je srušeno sve što je decenijama urađeno, zahvaljujući Bećiroviću i Lagumdžiji, "dvojici politilčkih avanturista bez morala".

Vesić je poručio da je potrebno da se gradi poverenje između tri naroda u BiH, što znači i jedan odnos prema svim žrtvama.

Podvukao je i da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da je u interesu svih da se BiH razvija i da ljudi žive skladno.

Zato, istakao je, Srbija i gradi dve brze saobraćajnice i jedan auto-put prema BiH, uz plan da gradi još jedan.

"Gradimo brzu saobraćajnicu Šabac – Loznica, a radićemo i brzu saobraćajnicu Slepčević – Badovinci. Radimo deo auto-puta Beograd – Sarajevo, i samo ga mi radimo, sa naše strane. Mislite li da se neko u BiH bavi time...", rekao je Vesić.

Dodao je da će se graditi i auto-put od Požege do Kotromana, ka Republici Srpskoj i BiH.

"Mi smo ti koji gradimo veze. Šta Bećirović može da ponudi građanima? Auto-put ne može, fabriku, bolji život, ne može… Ništa osim mržnje prema Vučiću i Srbiji. Bećirović i Lagumdžija će ostati primer političke besprizornosti i pokušaja da narod uvede u problem zarad ostanka na vlasti, svesni toga u zemlju u kojoj treba pomirenje“, rekao je Vesić.

Primetio je i da u regionu postoje mediji čija je jedina agenda da Srbe ubede da su zločinci, koji treba svim da se izvinjavaju, a koji nemaju pravo da traže, na primer, rezoluciju o Jasenovcu…

"Samo se kod Srba to dovodi u pitanje. Samo Srbija nema pravo da se bavi svojim istorijom, da je poštuje, da se ponosi njome, dok drugi imaju pravo da je izmišljaju…“, dodao je Vesić.

Autor: Dalibor Stankov