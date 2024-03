VESIĆ: Mandatar za sastav nove vlade treba da bude iz redova SNS

Mišljenje svih članova Predsedništva SNS je da mandatar za sastav vlade treba bude iz redova te stranke jer je izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ osvojila apsolutnu većinu glasova na izborima, izjavio je član Predsedništva SNS i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Goran Vesić!

“Ciljevi nove vlade određeni su našim izbornim programom i obećanjima koje smo dali građankama i građanima u kampanji”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je rečeno da će prosečna plata u Srbiji do 2027. godine iznositi 1.400 evra, a prosečna penzija i mininalni lični dohodak po 650 evra, da će biti završeno 487 kilometara puteva i brzih saobraćajnica, da će brza pruga od Beograda do Budimpešte biti u funkciji, da će uveliko da se gradi brza pruga do Niša, kao i da će vrednost bruto domaćeg proizvoda biti preko 90 milijardi evra, odnosno tri puta više nego 2012. godine.

“Obećali smo da će Srbija da bude slobodna i nezavisna zemlja koja samostalno vodi svoju politiku”, rekao je Vesić.

Na pitanje da li će u novoj vladi ostati u resoru koji je vodio, Vesić je rekao da je njegov posao najlepši na svetu jer iza onoga što radi ostaju rezultati.

“Posao kojim se bavim radim dajući sve od sebe. Zahvalan sam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i mojoj stranci na prilici da radim ovaj posao i da dam, makar mali, doprinos da se izgrade putevi, pruge, luke... To je velika čast i privilegija. Da li ću biti u novoj vladi nije pitanje za mene već za novog mandatara za sastav vlade”, rekao je Vesić.

Povodom odluke Predsedništva SNS da Ana Brnabić bude kandidat za predsednika Skupštine Srbije, Vesić je rekao da mu je žao što ona više neće voditi vladu jer je, kako je istakao, u pitanju divna osoba, posvećena poslu sa ogromnom energijom i vizijom.

Naveo je da mu je bilo zadovoljstvo da sarađuje sa Brnabić jer ona, kako je istakao, pripada maloj grupi političara u Srbiji, ali i Evropi koja traži rešenja i hrabro donosi odluke.

“Kao njen partijski drug mogu da kažem da nikada nijednu bitku nije izbegla i da je snažno branila politiku predsednika Vučića i naše stranke. Siguran sam da će Narodna skupština posle Aninog izbora dobiti pravog predsednika jer će ona na najbolji način predstavljati najviši zakonodavni organ Srbije i našu zemlju”, kazao je Vesić.

Kada je u pitanju Pokret za narod i državu, Vesić je rekao da je to narodni i državotvorni pokret rodoljubive Srbije koji se ne formira za jedan izborni ciklus.

“Predsednik Vučić je najavio da će Pokret da čine političke stranke, pre svih SNS kao najveća politička organizacija u zemlji, ali i druge stranke i ugledni pojedinci. Pokret se formira zato što se Srbija nalazi pod pritiscima spolja i iznutra i vreme je da se patriote okupe oko ideje očuvanja naroda i države”, naveo je Vesić.

Na pitanje o novim beogradskim izborima, Vesić je rekao da je za Beograd važno da vodi istu politiku kao vlada jer su, dodao je, najveći „beogradski“ projekti ustvari republički.

Podsetio je da se u potpunosti, bez dinara ulaganja iz gradskog budžeta, iz republičkog budžeta finansiraju izgradnja beogradskog metroa, drumska i železnička obilaznica oko Beograda, fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom selu, kao i izgradnja gradske železnice za početak pruge od Zemun Polja do Surčina.

Takođe, dodao je da se iz republičkog budžeta finansiraju izgradnja beogradskog železničkog čvora, novog savskog mosta na mestu starog nemačkog mosta, gradskog tunela od Karađorđeve do bulevara despota Stefana, nacionalnog stadiona i novog sajma, kao i izgradnja železničke stanice Prokop i nove železničke stanice na Novom Beogradu.

“Beograd ne može da se uspešno razvija bez realizacije ovih projekata. Zato je za razvoj Beograda neophodno da gradska vlast vodi istu politiku kao Vlada Srbije”, istakao je Vesić.

Naveo je da će izbori u Beogradu biće održani onog dana za koji ih raspiše predsednik Narodne skupštine, a da političke izjave o Beogradu ne prati jer, kako kaže, ima dovoljno projekata u Beogradu i Srbiji za koje je nadležan.

Na pitanje da li bi se kao političar vratio u Beograd, Vesić je rekao da nikada nije ni odlazio iz svog grada bez obzira na javnu funkciju koju obavlja jer Beograd, kako ističe, voli i živi za njega.

Podsetio je da je napisao četiri knjige o Beogradu, da svakog petka piše kolumne o istoriji našeg divnog grada, da su po njegovoj knjizi snimljena tri serijala od 180 epizoda „Beogradske priče“, kao i da su na osnovu njegovih predloga podignuti ili će biti podignuti, bez obzira na opstrukcije, spomenici despotu Stefanu Lazareviću, Borislavu Pekiću, Aleksandru Deroku, Branku Pešiću, Meši Selimoviću i Vasku Popi.

“Što se politike tiče, Beograd je za mene završena priča. Sada radim druge poslove, a drugi imaju priliku da se dokazuju u Beogradu”, rekao je Vesić i dodao da komentare na društevnim mrežama nikada ne čita, ali da mu prija da neki ljudi misle da je dobro radio svoj posao jer to, dodao je, znači da nijedna kampanja ne može da pobedi rad.

Kada su u pitanju opozicione partije koje najavljuju ujedinjenje, ali nemaju potpuno saglasje oko toga da li treba ići na listu i sa desnicom, Vesić je odgovorio:

“Napisao sam udžbenik o korišćenju društvenih mreža u političkim kampanjama i politički sam veteran, ali zašto bih ja davao savete opoziciji kako da nastupe na izborima? Neka rade šta hoće, ali šta god radili rezultat na izborima im je isti – uvek gube”.

Kada je reč o EXPO 2027, Vesić je rekao da je to projekat koji potpuno sprovodi Vlada Srbije, koja i finansira njegovu realizaciju.

“Predsednik Vučić govori da je to projekat koji će promeniti lice Srbije i obezbediti da imamo skok u budućnost u kojoj će Srbija biti razvijena i prosperitetna zemlja. Ovaj projekat se sprovodi u Beogradu, ali i u Novom Sadu i Kragujevcu. Projekat potpuno finansira Vlada Srbije”, rekao je Vesić i dodao da se ovaj projekat sprovodi nezavisno od održavanja novih beogradskih izbora.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Vesić je istakao da je brza pruga Budimpešta – Atina projekat od značaja za Srbiju i Evropsku uniju, te podsetio da je projekat izgradnje te pruge pokrenut na inicijativu predsednika Vučića, za vreme posete grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa Srbiji.

Vesić je naveo da će ova pruga, dužine 1.512 kilometara, u najvećoj meri prolaziti kroz Srbiju i da će naša zemlja biti most koji spaja evropski i azijski kontinent.

“Ovaj projekat će ubrzati nase pristupanje EU. Uskoro ću u Beogradu ugostiti ministre saobraćaja Mađarske, Severne Makedonije i Grčke gde ćemo precizirati detalje ovog istorijskog projekta”, rekao je Vesić.

Na pitanje u vezi sa godišnjicom ubistva nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića, čiji je Vesić bio jedan od najbližih saradnika, rekao je da je Zoran bio izuzetan čovek koji je najviše uticao na njegovo političko sazrevanje.

Vesić je naveo da završava pisanje memoara koji se odnose na period od 1989. do 2012. godine, a koji će biti objavljeni za Sajam knjiga, te dodao da je prirodno da je o Zoranu pisao veoma mnogo i da će tu biti novih priča i detalja o kojima javnost ništa ne zna.

“Recimo, ja važim za političara koji je spreman da rizikuje ili da proba nešto novo. Sećate se kakvi su bili komentari kada sam otvorio nalog na TikToku? Ta moja inovativnost deo je mog karaktera, ali ima veze i sa Zoranom.

On mi je uvek govorio da ‘ako si prvi u nečemu imaš 80 odsto šansi da uspeš’, kao što me je naučio da je ‘organizacija koja ima manje promena od promena koje se dešavaju u njenom okruženju osuđena na propadanje’”, rekao je Vesić.

Zato se, dodao je, trudi da se u svom poslu menja, daje šansu novim ljudima i da prati promene koje se dešavaju u svetu.