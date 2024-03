VUČEVIĆ MANDATAR NOVE VLADE! Stević za Pink: Odličan izbor i za stranku i za državu, to je jedan domaćin i porodičan čovek

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je juče da je Miloš Vučević mandatar za sastav nove vlade.

Bojan Stević, predsednik opštine Lazarevac rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je predlog predsednika republike za Vučevića za premijera naišao je na veliku podršku čak i dela opozicije.

- Miloš Vučević je tri puta biran za gradonaćelnika Novog Sada, to je jedinstven slučaj u tom gradu, prešao je sve političke lestvice, bio potpredsednik vlade, ministar odbrane, predsednik najveće političke partije, čovek od poverenja predsednika Vučića. Mislim da je to vrlo dobar izbor i za stranku. To je čovek srbenda, nacionalno orijentisan, čovek koji gleda interese Srbije to je pokazao od kada je bio ministar vojske, što se tiče Novog Sada videli smo da je taj grad počeo da se razvija u smislu infrastrukturnih projekata. On je jedan domaćin i porodičan čovek - rekao je Stević.

Andrej Jorgić, direktor Borbe rekao je za Vučevića da je jedan domaćin, što je pokazao u novom Sadu.

-Ne treba mi da pričamo uopšte o tome, evo neka pričaju sa Novosađanima, neka odu u Ministarstvo odbrane, neka pitaju bilo kog vojnika kako se u ovom momentu osećaju kakav im je sada status i kkao se sada ophode prema njima- dodao je Jorgić.

On je rekao kada iamo na čelu države domaćina kakav epilog možemo da očekujemo.

- Vučić je imao slatke muke, imao je mnogo kvalitetnih ljudi koji su pretendovasli na mesto premijera, i za koga da se odlučio bio bi pun pogodak. Ovo što je sa Vučevićem urađeno tu nema nikakvih iznenađenja Vučević je to zaslužio - kaže Jorgić.

Ibro Ibrahimović, član GO SPS-a reako je u Novom jutru kod Jovane jJeremić da je Vučević zaista jedn obrazovan čovek, čovek koji poštuje kulturu dijaloga a to je nešto što je meni značajno.

- Mislim da će on smanjiti unutrašnje tenzije jer je zaista čovek koji je pre svega iz advokature, imamo jednog čoveka koji je zaista na ovom političkom nbebu jedan od retkih koji svojom pojavom, svojim ponašanjem zaista izaziva poštovanje svakoga ma kojoj stranci on pripadao. Njegovo vođenje vojske i Novog Sada jesu njegova lična karta, predsednik je najveće političke partije i to je noešto što mislim da će biti dobro za ovu zemlju u narendom periodu

