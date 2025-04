DOKTOR ĐURO MACUT JE MANDATAR ZA SASTAV VLADE Vučić: Vlada će biti izabrana do Velikog petka, imaće zadatak da čuva mir i da radi svoj posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se večeras građanima Srbije i saopštio da je mandatar za sastav Vlade Srbije profesor doktor Đuro Macut.

Predsednik je najpre istakao da je danas više nego ikada potreban mir, stabilnost i jedinstvo. Dodao je da je situacija u regionu veoma teška, posebno politička situacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

- Izloženi smo otvorenim napadima kako iz Sarajeva, bezbrojnim lažima o umešanosti Srbije, do svih drugih detalja, jer je neophodno urušiti i oslabiti Srbiju - rekao je Vučić.

Kako kaže, u prethodnih 10 dana je na svim nivoima pokušao da razgovara sa ljudima u NATO-u, u vršu EU, Britance, i sve druge da se pronađe kompromisno rešenje unutar BiH.

- Neko rešenje koje će doneti dugoročnu stabilnost. Plašim se da je ono što sam čuo i video, uglavnom sprovođenje mera koje su donete protiv rukovodstva RS, kao i nedovoljno sluha da se čuje ono što ima da kaže Republika Srpska i Srbija - rekao je Vučić i dodao da je u narednom periodu teško očekivati lepše i lakše stvari da se čuju.

- Videćemo kako i u kojoj meri ćemo izaći iz toga neoštećeni. Činićemo sve što je u našoj moći da ukazujemo na Dejtonski sporazum. Svaka odluka o pokušaju hapšenja Dodika, po našem mišljenju, bila bi katastrofalna za ceo region - rekao je Vučić.

Kako kaže, nastaviće Srbija da podržava narod i na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Dodaje da neće dozvoliti da nekoga šikaniraju, hapse i ubijaju.

- Preduzeli smo određene mere i razgovaramo sa pojedinim predstavnicima SAD oko uvedenih taksi. One su uvedene zbog toga što po njihovoj računici mi imamo 3 miliona suficita sa njima - rekao je Vučić.

Kako kaže, to je loše za sve one koji bi da ulažu u Srbiju, zato ćemo, dodaje, dati sve od sebe i ističe da se nada da će uskoro imati sastanak sa predsednikom Trampom, kako bi carine spustili koliko je to moguće.

- Nas će takođe da pogode i sankcije EU. To će mnogo naših centara u Srbiji da ošteti jako, i imaćemo pad zaposlenosti u tim fabrikama - rekao je Vučić.

Kako kaže, više nego ikada potrebno nam je da radimo i razmišljaom o svojoj zemlji.

- Prvog novembra dogodila se velika tragedija u Novom Sadu, 16 ljudi je stradalo. Država je preduzela ono što je mogla, tužilaštvo je preuzelo sve što treba protiv lica za koje smatra da su odgovorna i to mnogo brže nego bilo gde u svetu. Pokazana je jasna politička i moralna volja svih državnih struktura da se ide u obračun sa svima koji bi mogli da imaju krivicu - rekao je Vučić i dodao:

- Dali smo sve od sebe da se o tome govori otvoreno i transparento. Međutim, samo par dana posle toga prisustvovali smo prvim otvorenim demonstracima i napadu na Gradsku kuću u Novom Sadu.

- Od tada do danas, u Srbiji u dobrom delu kako naših institucija tako i na ulici vlada bezakonje i teror, teror manjine nad većinom. Neću da ulepšavam stvari. Svakoga dana prisustvujemo brutalnom kršenju ustava i zakona Srbije. Kada govorim o kršenju ustava, jedno od osnovnih prava je sloboda kretanja koju niko ne sme da vam naruši. Ni jednog dana nismo imali od tada uspostavljenu slobodu kretanja, zbog onih koji su sebi dali za pravo da su Bogom dani da ukidaju prava drugima, a da sebi daju mnogo veća prava - rekao je Vučić.

Kako kaže, pozivajući se na to da su borci protiv nasilja, sprovodili su isto. Dodaje da su u Nišu pozivali organizatori i blokaderi, na zločin ceo dan i svih prethodnih dana.

- Pozivali na najbrutalnije nasilje i učestvovali u nasilju. Jajima gađali i žene i muškarce i time se hvalili - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni nisu hteli da dozvole ljudima da iznesu svoje ideje, i dodaje da se to u Srbiji decenijama nije desilo. Dodaje da je to nasilje nastavljeno na svakom mestu, u školama gde su đaci ponižavali nastavnike.

- U takvom stanju bilo je jako teško voditi zemlju i čuvati stabilnost, čuvati njih sve. Trudili smo se i dali sve od sebe da pokažemo strpljene i trpeljivost i da sačuvamo mir. Ja se izvinjavam građanima što sam pogrešio politički nešto. Trebalo smo ranije da se suprostavimo. Trebalo je ranije da shvatimo a ne da verujemo u bajke koje su nam razni ljudi izgovarali, da njih zahtevi nikada nisu ni zanimali, već da je od početka cilj bila obojena revolucija u Srbiji i pokušaj mog obaranja - rekao je Vučić.

Kako kaže, trudili su se da nigde nikoga ne hapse i da se ni jedna palica ne upotrebi. Dodaje da su besomučno i danima lagali o upotrebi zvučnog topa, pri tom, dodaje, znaju da lažu i ne posustaju.

- To im je bio jedini način da se iz svega izvuku, da bi se o tome pričalo a ne o političkom debaklu koji su doživeli. Sada mogu da radikalizuju šta hoće, nikakve više šanse nemaju. Ali mi moramo društvo da vratimo u normalu i da počnemo da razgovaramo jedni sa drugima - rekao je Vučić.

Ističe da moramo da se vratimo trpeljivosti i strpljenju i u skladu sa tim moraćemo da se borimo više nego ikada da se vratimo na put uspeha u ekonomiji.

- Neću da krijem i da se dodvoravam nikome, o meni možete da pričate šta hoćete i govorite šta hoćete. Na kraju iza mene će da ostane više puteva i pruga nego 70 godina pre mene - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je rezulat taj da imamo 700 miliona evra manje nego u istom periodu prošle godine.

- Premijer Vučićević je podneo ostavku 28. januara, iako nije bio kriv ni za šta. Kada smo pozvali sve ljude na mir i rekli da nema tolerancije prema onima koji hoće da učestvuju u nasilju, ponovo su iste večeri napadnute prostorije SNS u Novom Sadu. Nažalost članovi SNS su te večeri napravili veliku grešku, jer u trenutku napada izašli su i počeli da ih jure čak i ulicama koje su daleko od prostorija. Dan posle toga, zbog takve stvari Vučićević je odlučio da podnese ostavku. Oni do sada nikada nisu podnosili ostavke, a mi smo izgubili dobrog čoveka i odličnog premijera - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je danas na novoj Vladi Srbije veliki posao, dodaje da će ona biti izabrana do Velikog petka, kao i da su pred njom teški zadaci.

- Biće veliki zadatak na novoj Vladi da sačuva mir i stabilnost, da se ponaša trpeljivo i strpljivo. Vlada će morati da radi svoj posao, a ne da svi budu uplašeni i da se sklanjaju po svojim kancelarijama čekajući šta će da se dogodi - rekao je Vučić.

Kako kaže, njegova želja i namera je da ove godine, bez obzira na otimanje države ovih 5 meseci, da je vratimo na pijadestal pobednika i bude jedna od 3 najbrže rastuće ekonomije do kraja godine.

- Nadam se da mi uskoro dolazi i Jordanski kralj Abdulah i verujem da će to biti 88 osma zemlja koja će potvrditi dolazak na EXPO - rekao je Vučić i dodaje:

- Razgovarali smo između sebe dugo, još od ostavke Vučevića. Pitali smo se kakve su nam osobe potrebne, a to su lica koja imaju uvek dovoljno strpljenja, trpeljivosti, tolerancije ali i hrabrosti i stručnosti - rekao je Vučić.

Vučić je podelio da je za mandatara odabran prof. dr Đuro Macut.

- Donosim odluku o predlogu kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 1. Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije profesora doktora Đuru Macuta kao kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Tačka 2. Odluku dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tačka 3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Obrazloženje. Smatram da profesor doktor Đuro Macut poseduje profesionalne i lične kvalitete, posvećenost i stručnost za obavljanje funkcije predsednika vlade, a uverio me je da može da obezbedi izbor vlade. Novi predsednik vlade Republike Srbije nastaviće da sprovodi programe usmerene na podizanje životnog standarda svih građana, projekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke i tehnologije, razvoja infrastrukture, ekologije, energetike, poljoprivrede, turizma, kao i u drugim oblastima od značaja za budućnost Srbije i njen napredak na evropskom putu uz očuvanje i dalje unapređenje tradicionalno dobrih odnosa i saradnje sa prijateljskim zemljama u svetu. Pred predsednikom vlade je zadatak realizacije specijalizovane svetske izložbe EXPO 27 Beograd, što će dobrim delom predstavljati investicionu osnovu u mandatu nove vlade - pročitao je Vučić.

Ko je prof. dr Đuro Macut Predsednik Vučić je pročitao biografiju prof. dr Đure Macuta Profesor doktor Đuro Macut je rođen u Beogradu, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je na specijalizaciji iz repoduktivne medicine i biologije na Univerzitetu u Ženevi i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Našu medicinu, kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu proslavio je širom sveta, kao jedan od najpriznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije. Od 2015. do 2023. godine bio je član Stručnog saveta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Zamenik je direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Katedri interne medicine, i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Predsednik je Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju. Član je Izvršnog odbora Evropskog endokrinološkog društva i predsednik Finasijskog komiteta ovog društva. Pored toga što je autor preko 140 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa recenzijom, prof. dr Macut je i pomoćnik glavnih urednika i član redakcija nekoliko međunarodnih časopisa iz oblasti medicine. Ukazom Predsednika Republike Srbije, za svoj rad i doprinos Srbiji, odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde II stepena, 2024. godine. Član je Inicijativnog odbora pokreta koji se trenutno osniva, a koji će okupiti naše najeminentnije stručnjake iz svih oblasti kako bi u ovim izazovnim vremenima pomogli Srbiji da se vrati na put rasta, razvoja I pobede, na put mira, stabilnosti i zajedništva. Govori engleski jezik.

Rok za formiranje nove Vlade je 18. april u ponoć, a ako do toga ne dođe, predsednik Republike je dužan da raspusti Skupštinu i raspiše izbore koji bi, prema zakonu, bili održani početkom juna.

Vučić je rekao da želi Đuri Macutu svu sreću i svim članovima Vlade Srbije od trenutka kada bude izabrana.

- Ja se sećam kad sam Anu predložio za predsednika vlade, pa hteli su u familiji da me se odreknu. A onda kad sam rekao ne može Ana više da bude, pa mnogo je, moramo da promenimo nešto, druga energija da bude. Ana je čudo, Ana je najvažnija članica Srpske napredne stranke, možda. Dakle, toliko su je zavoleli, ne, ne, ne, doveka da ostane. Takvi smo mi Srbi. Samo niko nije rekao izvini zbog toga što smo te kritikovali i napadali tada kada si tu odluku doneo. Tako da, malo strpljenja. A ovde ja mislim da svako ko je čuo ovakvu biografiju i svako ko zna o kome govorim, reći će o divnom čoveku, hrabrom, staloženom, strpljivom, trpeljivom, mislim da će uneti jedan drugi diskurs u naš javni život i da će mnogo pomoći, inače smirivanju tenzija, ali da će mnogo dobrih stvari da uradi. Mnogo dobrih i važnih stvari za našu zemlju - rekao je predsednik.

Predsednik je najavio i razgovor sa francuskim predsednikom.

- Za 2 ili 3 dana sam sa predsednikom Makronom u Jelisijskoj palati. Da se nerviraju oni koji mrze Srbiju još malo. Hvala predsedniku Emanuelu Makronu na tome što hoće da strateški razgovaramo o stvarima koje su bitne za Srbiju. To sam večeras saznao - rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras