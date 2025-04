MANDATAR ĐURO MACUT IMA TEŽAK ZADATAK I ROK DO 18 APRILA! Vučić: On je hrabar čovek, miran, smiren i tolerantan

Ako mandatar prof. dr Đuro Macut ne predloži sastav nove vlade do 18. aprila, biće raspisani vanredni parlamentarni izbori

Prof. dr Đuro Macut mandatar nove Vlade Srbije, kojeg je sinoć predsednik Aleksandar Vučić predložio za tu funkciju, mora da sastavi novu vladu do 18. aprila kada za to ističe zakonski rok. Do tada nova vlada mora da bude izabrana u Skupštini Srbije gde vladajuća koalicija oko SNS-a ima natpolovičnu većinu poslanika.

Predsednik Aleksandar Vučić predložio je sinoć profesora doktora Đura Macuta za kandidata za predsednika nove vlade Srbije. Naveo je da će nova vlada biti izabrana do Velikog petka i da su pred njom teški zadaci - da se zemlja suprotstavlja svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja reši pitanje taksa sa SAD, da ubrza evropski put, da istovremeno sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo investicija, kako stranih, tako domaćih.

Vučić je istakao da Đuro Macut poseduje potrebne profesionalne i lične kvalitete, kao i stručnost i posvećenost za obavljanje funkcije predsednika vlade.

Predsednik je izjavio da nije bilo nikakvih dilema u vezi sa izborom Đura Macuta za novog mandatara za sastav vlade.

- Ne postoji nijedan čovek od koga sam mogao da čujem bilo šta loše. Nijedan čovek. To je divan čovek, neverovatne hrabrosti, izuzetne odvažnosti, ali i ogromnog znanja, ugleda. Na svakom mestu će samo da poveća ugled naše zemlje. Bukvalno na ponos svakog građanina naše zemlje - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbije.

Vlada do Velikog petka

- Biće veliki zadatak na novoj vladi da nastavi da čuva mir, stabilnost, da se ponaša trpeljivo i strpljivo. Vlada treba da ima jasnu posvećenost budućnosti i naša želja i namera je da vratimo Srbiju na pijedestal pobednika i da bude najbrža rastuća ekonomija do kraja godine.

Kako je naveo, novi predsednik vlade nastaviće da sprovodi programe usmerene ka podizanju životnog standarda građana, kao i projekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, tehnologije, energetike, poljoprivrede, ekologije, turizma i infrastrukture.

Posebno je istakao da će jedan od glavnih zadataka nove vlade biti realizacija specijalizovane svetske izložbe Ekspo 2027. u Beogradu, koja će, kako je ocenio, predstavljati osnovu za novi investicioni ciklus u narednom mandatu.

Nema prelazne vlade

Vučić je ponovio da prelazne vlade neće biti, da je to obećanje dao građanima i da se njega čvrsto drži, kao i da se na ulici neće menjati ni premijer ni predsednik.

- Nisam obećavao to zbog svoje sujete ili zbog nečega što je meni potrebno. Uzgred, Đuro Macut je desetostruko bolji kandidat od svih njihovih lažnih kandidata za bilo šta. Ali da uopšte ne pričamo o tome. Vlada mora da bude izraz većine u Narodnoj skupštini, a ne izraz nekih nedemokratskih tela, ne izraz rulje i ulice. I dok sam ja predsednik Srbije, to će biti tako. Kada neko drugi postane predsednik, vi na ulici birajte koga hoćete - rekao je Vučić.

- Macut je izuzetno hrabar čovek, miran, tolerantan, trpeljiv, strpljiv i verovatno najveći stručnjak iz oblasti endokrinologije od Beča do Istanbula. Na ponos državi Srbiji što ćemo imati takvog čoveka posle Blagoja Neškovića. On je bio poslednji lekar predsednik vlade od 1945. do 1948. godine. Prvi put ćemo imati lekara na čelu vlade, pa kad imaju Evropa i Evropska komisija i jednog pedijatra na čelu svoje vlade, verujem da će Srbija postići velike uspehe. I ovo je čovek razgovora,on je izuzetno stabilan, ali i izvanredne hrabrosti koji ne odustaje od svojih stavova, bez obzira na pritiske i napade kojima je neretko bio izložen - kazao je Vučić.

Ko je Đuro Macut

l Rođen je u Beogradu, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je na specijalizaciji iz repoduktivne medicine i biologije na Univerzitetu u Ženevi i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Našu medicinu, kao i Medicinski fakultet u Beogradu proslavio je širom sveta kao jedan od najpriznatijih svetskih stručnjaka iz oblasti endokrinologije.

Zamenik je direktora Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri interne medicine i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju.

Predsednik je Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju. Autor je preko 140 originalnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima s recenzijom.

Autor: D.B.