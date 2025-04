Mandatar nove Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut, kojeg je sinoć predsednik Aleksandar Vučić predložio za tu funkciju, mora da sastavi novu vladu do 18. aprila kada za to ističe zakonski rok. Do tada nova vlada mora da bude izabrana u Skupštini Srbije gde vladajuća koalicija oko SNS-a ima natpolovičnu većinu poslanika.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je saopštio da je mandatar nove Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut. Kako je i najavljeno, to je bilo veliko iznenađenje za sve, budući da ime Đuro Macut nije bilo spominjano kao ime mandatara za novu Vladu Srbije. Nakon sastanka sa predsednikom, pred mandatarom je težak zadatak. On mora da sastavi novu Vladu za samo 11 dana.

Ostavka Miloša Vučevića, sada se već može reći bivšeg premijera, konstatovana je 19. marta u parlamentu i od tada je počeo da teče zakonski rok od 30 dana za izbor nove vlade. To znači da mandatar nove vlade ima svega 11 dana da odredi ko će biti novi ministar ili koga će iz prethodne vlade zadržati od ministara, a koga ne.

Do 18. aprila sastav nove vlade mora se naći na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije kako bi poslanici glasali za ili protiv izbora nove vlade. To bi trebalo da bude samo formalnost pošto samo SNS ima natpolovičnu većinu poslanika u parlamentu - 129 od ukupno 250.

Vučević najavio velike promene u vladi

Inače, Miloš Vučević, bivši premijer i predsednik vladajuće SNS, najavio je da će u novoj vladi biti puno iznenađenja.

- Mislim da će biti velikih promena u vladi i to ne samo na mestu premijera, već i po dubini, od državnih sekretara do direktora javnih preduzeća. Mislim da će biti velikih iznenađenja, možda i oko mandatara bude veliko iznenađenje - rekao je nedavno Vučević.

Ako do 18. aprila ne bude izabrana nova vlada, predsednik republike mora da raspiše vanredne parlamentarne izbore.

"Oročena" vlada

Nova vlada će najverovatnije biti "oročena" pošto analitičari smatraju da će trajati najduže do sledećih redovnih predsedničkih izbora koji su na programu 2027. godine.

- Mislim da će pratiti predsedničke izbore 2027. godine. S obzirom na okolnosti, ne bih to smatrao neuspehom - rekao je Vladimir Pejić, direktor agencije "Faktor plus".

Isto smatra i Bojan Klačar, izvršni direktor "CESID"-a koji je rekao da bi "krajem 2026. godine trebalo da se uđe u izbornu kampanju".

Biografija Đure Macuta govori da se radi o vrhunskom endokrinologu.

Zašto je Đuro Macut izabran za mandatara nove Vlade Srbije, otkrio je tokom obraćanja predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Supruga Đure Macuta je takođe endokrinolog.

Autor: D.B.