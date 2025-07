Gledateljka održala Peji lekciju, on gori od besa: Žestoko joj odbrusio, ove gluposti ne može da sluša! (VIDEO)

Prekipelo mu!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, koji su imali prilike da saslušaju Svetlanu iz Beograda.

- Pejo, kaže ti Mario sa Tvitera da pustiš pamet već da zagrliš Enu i medveda. Moli vas da rešite sve i da me zovete na svadbu - pročitala je Ivana tvit.

- Mi smo pričali da ćemo praviti dve svadbe, jednu za Desingericu, jednu za mene - rekao je Peja.

- Ena, da li si tužila Mrvicu za ono što je pričala da si radila u Budvi? - glasio je tvit.

- Čula sam da me Keti branila od Mrvice kao rod rođeni, ali samo da stanem na noge i da izvadim karticu iz banke, pa da tužim sve koje želim. Želim da tužim zbog demanta jer želim crno na belo - rekla je Ena.

- Dobro veče, Svetlana ovde iz Beograda. Ena moram da priznam da si prelepa, sve mogu super da ti kažem. Što se tiče Peje, on nije neki baš, ali ljubav ne bira razum nego srce. On mi deluje slinavo pored Ene, a mene zanima koji fakultet je on završio? - upitala je Svetlana.

- Ekonomiju - rekao je Peja.

- Pa da, privatno. Mene zanima što Eni zameraš što nije videla dete, kao da ti nisi ostajao sam dok je tvoja mama radila. Ti si praznoglav i nisi ni pametan ni obrazovan. Izgledaš kao da si sve naučio napamet - rekla je Svetlana.

Autor: N.Panić