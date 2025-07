Obelodanio sve detalje: Peja otkrio šta mu je Gruja rekao na žurki, nakon zamerki na druženje sa Mimas! (VIDEO)

Otkrio sve!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Usledilo je još jedno telefonsko uključenje.

- Ena, zašto Mateja nikad nije potvrdio tvoje reči za Bakija jer je bio treći sagovornik? - pitao je gledalac.

- Mateja je rekao da je otišao pre nego što je Baki to rekao, ali je bio tu kad je počela rasprava oko stavova za aktuelne pevače - rekla je Ena.

- Baki je to preneo Peji, ali on to nije želeo da mu kaže jer je prijatelj - dodao je gledalac.

- Pokrivao sam možda svog prijatelja i on mene i mislim da smo ispali fer i korektni jedan prema drugome - govorio je Peja.

- Da li ste Gruja i ti dobri? Sumnja si u to da je zamerio bliskost sa Mimom, a onda si dobio pitabnje od njega. Da li ste popričali o svemu? - pitala je voditeljka.

- Prišao mi je na žurki i rekao da je možda preterano reagovao i da je više zamerio Mimi nego meni i da sam mu ja stvarno ispao prijatelj. Mene je zabolelo ako je nešto govorio, nisam se vodio time i osetio sam se loše u kući, ali nisam želeo da kažem nešto protiv njega - pričao je Jovan.

Usledilo je još jedno telefonsko uključenje, javila se gledateljka Tamara iz Beograda.

- Moj favorit je Ena. Zovem zbog nje isključivo, pokušavala sam da dobijem i kad je bila sa Aneli. Ona je meni apsolutno okriće, ona kad se nasmeje je fenomenalna. Ja kapiram Pejinu stranu jer imam sina njegovih godina, a kapiram i Enu jer bih se ponašala isto kao ona, bezobzira na moje godine koje imam. Ona mi je bila apsolutni favorit. Ena je stvarno žena koja može sa svima da izađe na kraj i za to kapa dole- govorila je gledateljka.

- Sa nekima nisam želela da izađem na kraj do kojeg je došlo - dodala je Ena Čolić.

- Znam, dušo. Ti kad se nasmeješ i smisliš nešto što je ozbiljno, a tako deluje dugovito dok ti pričaš. Ti si stvarno otkriće - rekla je gledateljka.

