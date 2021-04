Nikodijević: Beograd bombardovan 1941. u znak odmazde

Na današnji dan sećamo se svih stradalih u bombardovanju glavnog grada 6. aprila 1941. godine i obeležavamo osam decenija od jednog od najvećih zločina koji se desio u Beogradu, izjavio je danas za TV PINK predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

On je jutros obišao izložbu fotografija postavljenu ovim povodom na Trgu republike, koja će zvanično biti otvorena u 13 časova, i biti dostupna građanima i narednih dana u sklopu manifestacije "ni Beograda".

Nikodijević je rekao da, zajedno sa Ambasadom Ruske Federacije, Ruskim domom i Istorijskim arhivom Srbije, Grad Beograd upriličio ovu izložbu da bi nove generacije mogle da vide sve užase šestoaprilskog bombardovanja.

"Beograd je bombardovan samo iz jednog razloga, bila je to odmazda prema narodu koji je odbio ideje fašizma, stavljajući se na svetlu stranu istorije", rekao je NIkodijević.

On ukazao da je prema procenama, u bombardovanju poginulo između 2.700 i 4.000 ljudi, srušeno je više stotina zgrada i objekata, među njima i Narodna biblioteka, što je jedan od najvećih 'kulturnih genocida' počinjen u Srbiji.

"Zato smo dužni da čuvamo sećanje na ovaj datum i pokažemo sve užase rata, ali i da s ponosom ističemo to što smo u Drugom svetskom ratu bili na strani antifašizma, na strani pobednika i to što ovaj narod nikada nije hteo da prihvati ideje fašizma, ma koliko da mu je to bilo nametnuto", istakao je Nikodijević.

On je kazao da je ovo jedan od datuma koji se nikada ne sme zaboravimti i da se nove generacije moraju "učiti svim vrednostima antifašizma jer fašizam nikada nije dovoljno mrtav".

Predsednik Skupštine grada je podsetio da je Beograd više puta rušen u istoriji, ali da je uvek i obnovljen.

"Beograd je simbol pobede života nad stradanjem i zato smo ponosni na svoj grad", naglasio je Nikodijević.