Nikodijević: Imamo većinu ali insistiramo na legitimnosti vlasti u Beogradu

Član Privremenog organa grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je večeras da Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije sa odbornicima iz različitih političkih partija imaju većinu u Skupštini grada, čak i više od neophodnih 56 odbornika, ali da će zbog legitimnosti buduće vlasti ići na nove izbore, ukoliko cela odbornička grupa "Mi - glas iz naroda" ne uđe u novu gradsku vlast.

"Mi mislimo da veći legitimitet imate kada vas podrži cela odbornička grupa. I zato smo ih i više puta pozivali da zajednički formiramo gradsku vlast. Sutra se ne završavaju svi rokovi. Mi sutra kada otpočnemo sednicu, mi možemo nastaviti njeno konstituisanje do 3. marta kada ističe rok", rekao je Nikodijević na TV Pink. On je odbacio navode da su SPS i SNS izgubili izbore i da nemaju većinu. "Ako smo ih izgubili, ajde sutra formirajte većinu, izaberite se, mi vam čestitamo i mi ćemo da odemo. Ali, to nije istina. SNS je apsolutni pobjednik gradskih izbora, jer je osvojio najveći broj mandata. Pitanje je samo doživljaja politike. Hoćemo do kraja da budemo iskreni i otvoreni prema Beograđanima", poručio je Nikodijević. Naveo je da SNS i SPS ne žele nikoga da prevare i da smatraju da ako opcije koje su izlazile na izbore neće da ih podrže, onda treba ići na nove izbore, iako, kako kaže, novi izbori nisu dobri za Beograd. Objasnio je da je u gradu trenutno privremeno finansiranje i da se Privremeni organ bavi tekućim, neodložnim poslovima, dok trpi veliki broj projekata koji su u toku i upozorio da se takvo stanje može odužiti čak i do jeseni ako budu održani novi izbori u Beogradu. "Mi se trudimo da Beograđani ne osete to u velikoj meri. Imamo već pet meseci Privremeni organ, da može da funkcioniše prevoz, predškolske ustanove, vodovodi, grejanje, itd. Ali vam kažem, da biste mogli da radite velike, krupne, infrastrukturne projekte, treba vam Skupština, treba vam budžet, treba vam model finansiranja. Zato je neophodno da što pre dobijemo gradsku vlast", poručio je Nikodijević. Dodao je da Beograd očekuju veliki projekti kao EXPO, izgradnja dva tunela, dva mosta za završetak obilaznice, nastavak izgradnje železnice.