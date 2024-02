Šapić: Dodatni rok 10 dana za formiranje Skupštine grada, ili izbori

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da bez obzira na to što vlast ima legalnu i legitimnu većinu, doneta je odluka da se datum za formiranje Skupštine grada pomeri za 1. mart. odnosno sačeka da se dođe do skupštinske većine, a ako se to ne dogodi ići će se na nove izbore.

On je na konferenciji za medije pre početka sednice Skupštine grada koja je bila zakazana za danas rekao da je razlog odlaganja i ostavljanje roka da se dođe do skupštinske većine, "podizanje lestvica legitimiteta".

Ukoliko se ne dođe do skupštinske većine do naredne sednice, dodao je, ići će se na nove izbore.

- Moram reći da oni ljudi koji su bili spremni da sa nama podnesu odgovornost, nisu nijednog trenutka u predizbornoj kampanji govorili ni nagoveštavali da oni neće želeti da uđu u razgovore oko formiranja gradske vlasti sa bilo kim. Gospodin Nestorović (predstavnik liste "Mi - glas naroda" Branimir) je posle izbora izašao i dao nam jednu etiketu koja je u tom momentu bila zaista neprimerena i pokazalo se da su oni u okviru svoje liste imali nedoumice koje su počele daleko pre izbora. Pripisali su nam etiketu ljudi koji nešto 'muljaju', varaju i pokušavaju da na nemoralan način nešto urade - rekao je Šapić.

Ono što je u ovom trenutku, koji nije nimalo lak i izazovan, važno, dodao je Šapić, je prilika koju je dobila Srbija, ne samo Beorgad - sa međunarodnom izložbom EXPO 2027.

- Da stvaramo sledećih par godina, pričam o Beogadu i u celoj zemlji. Da napravimo ozbiljan iskorak, i da u ovih par godina možda Beograd promenimo više nego u prethodnih desetak ili 15 godina. Tu priliku ne smemo da propustimo, i zbog toga smo se odlučili da, ukoliko za ovih desetak dana ne dođe do jedinstvenog stava izborne liste 'Aleksandar Jerković - mi ljudi iz naroda' idemo na te nove izbore, baš zbog toga što mislimo da je Beogradu neophodna i legalna i legitimna, stabilna vlast koja će da podrži sve izazove ispred kojih se Srbija bude našla - rekao je Šapić.

Naglasio je da će ukoliko dođe do raspisivanja novih izbora Beograd izgubiti još nekoliko meseci, ukazujući na to da privremeni organ funkcioniše već pet meseci, i da to nije prirodno i normalno stanje, kao i da je nemoguće da bude operativno na način na koji je to u ovom momentu neophodno.

- Najverovatnije ćemo se za dva ili tri meseca, kada se budu završili izbori naći u sličnoj situaciji ili istoj. Sada se postavlja pitanje šta ćemo onda da radimo, tu odgovornost će onda podneti oni koji u ovom momentu još uvek možda ne shvataju važnost ovog trenutka. Ali, dolazimo do toga da će verovatno u sledećoj kampanji glavno pitanje biti kojem jatu ćete se privoleti, bez obzira na sve, na političke različitosti, da li ćete ići sa našim blokom ili onima koji budu deo naše koalicije, a koji su spremni da stanu na stranu odbrane države po pitanju svih izazova koji su ispred nas - rekao je Šapić.

Rekao je da će kampanja, ako izbori budu ponovo raspisani, biti još jasnija, decidnija i preciznija, i da će mnogima biti lakše da se odluče i opredele.

- Jednu stvar ću vas podsetiti, na ovim izborima je lista 'Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane' koju sam ja predvodio, dobila najveći broj glasova. A znate šta je sve izgovarano, i kako su najavljivani ti Beogradski izbori. Mi smo na tim izborima pobedili i ja duboko verujem da ćemo ukoliko dođe do sledećih izbora tu pobedu, ne samo potvrditi nego je učiniti još ubedljivijom - rekao je Šapić.