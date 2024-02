ŠAPIĆ: Čekamo Nestorovića još DEVET DANA, ako ne bude većine, NOVI izbori do 20. maja!

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas da će sačekati još devet dana odluku narodnog poslanika Branimira Nestorovića da se vidi da li ima prostora za dogovor, a da će se ako budu primorani i ne bude većine, ići na nove beogradske izbore.

- Zbog legitimiteta i želje da sledeće četiri godine vodimo Beograd, da 'damo gas do kraja' i u Beogradu za to vreme promenimo više nego za prethodnih deset, mi i dalje ostajemo pri tome da ćemo čekati gospodina Nestorovića, jer mislimo da on jedini ima legitimitet, rekao je Šapić.

Dodao je da će mu biti žao ukoliko Nestorović za devet dana smatra da nema prostora za dogovor, jer će se izgubiti dragoceno vreme za sve što očekuje Srbiju u narednom periodu, a to su, kako je rekao, velike stvari.

Šapić je naveo da će ukoliko budu primorani i ne budu imali većinu izaći na nove beogradske izbore, koji bi, u slučaju da se raspišu, bili održani do 20. maja ove godine. Dodao je da će nakon beogradskih izbora, ukoliko se održe, biti organizovani i lokalni.

- Ako budemo primorani na nove izbore ići ćemo, borićemo se, izaći ćemo pred narod na najbolji mogući način, predstavićemo stvari koje smo radili, nećemo nikoga da etiketiramo, napadamo. Duboko verujem u našu pobedu na tim izborima, rekao je Šapić.

Kada je reč o eventualnim novim izborima, Šapić je istakao da duboko veruje u dobar rezultat.

- Verujemo da će Beograđani da odreaguju na najbolji mogući način na sve ono što smo radili i što planiramo da radimo. Duboko verujemo u našu pobedu, stabilnu vlast i da ćemo 2027. i 2028. godinu dočekati u najboljim okolnostima, rekao je Šapić.

On je naglasio da Beograd očekuju najveći kapitalni projekti u poslednjih stotinu godina.

- Metro je najveći kapitalni projekat, pruga, stadion, novi grad koji treba da se gradi između Novog Beograda i Surčina. Treba da započnemo tri mosta u gradu, tunel koji treba da spoji dva najdalja dela grada, da nastavimo socijalne programe koje smo započeli, čekamo da postavimo 107 komunalno-bezbednosnih objekata i da ih spojimo na svaku školu i vrtić, da obezbedimo video-nadzor za svaku školu i vrtić, da učinimo Beograd bezbednijim gradom, rešimo pitanje reka, naveo je Šapić, saopštio je Beoinfo.

Dodao je da ukoliko dobije priliku neće odustati od toga.

- Da li su neki ljudi svesni važnosti situacije? Zamislite šta znači voditi grad od dva miliona ljudi –nije to baš tako prosto i jednostavno, naglasio je Šapić.

Šapić je podsetio da je predstojeći Ekspo prilika da se urade projekti koji su od velike važnosti kako za Beograd tako i za celu Srbiju.

On je naglasio da je to način da se podigne ekonomija cele države, čime će se doći do prosečne plate od 1.400 evra na nivou cele Srbije.

Šapić je naveo da će pred narod izaći na najbolji mogući način, niko neće biti etiketiran niti napadan, već će fokus biti na stvarima koje su urađene, koje su u toku i koje su tek u planu.

- Učinićemo sve da se tenzije u društvu koliko god je moguće smire, jer ništa nije vredno srpskih unutrašnjih sukoba. Na to više nemamo pravo. Interes srpskog društva, u ovom slučaju interes Beograda mora da bude na prvom mestu. Jako će mi biti žao ako Beograd bude blokiran četiri meseca. Za ovih pet meseci, ono što sam najavljivao nismo uspeli da sprovedemo, a neodgovorno je da ne donosimo nikakve odluke. Uradićemo sve da prevaziđemo ovu situaciju, nadajući se da nakon toga Beograd može da krene punom parom napred, istakao je Šapić.

Kako je rekao, ostaćemo umereni i nadamo se još uvek da ima prostora, a ukoliko do toga ne dođe, idemo iz sve snage u kampanju da pokažemo ljudima šta želimo da uradimo", zaključio je Šapić.