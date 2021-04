Vesić: Raspisan tender za izgradnju šest vrtića u Beogradu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je radove na vrtiću na Čukarici u ulici Miloja Zakica, a tom prilikom izjavio je da je danas raspisan tender za novih šest vrtića na teritoriji Grada Beograda.

Vesić je precizirao da je raspisan tender za vrtiće u naseljima Braće Jerković, Mirijevo 1, u Borči, Miljakovac 3, odnosno između Miljakovca 3 i Sunčanog brega, kao i u Mladenovcu i Sremčici.

Najavio je da će u narednih nekoliko dana biti raspisan tender za izgradnju vrtića u Stepojevcu.

"To je novih sedam vrtića za koje raspisujemo tender, što znači da će Grad Beograd do kraja ove godine ili izgraditi ili će biti u izgradnji 15 vrtića zajedno sa osam koji se trenutno grade. To se nikada nije desilo u istoriji Grada Beograda da se za nešto više od godinu dana gradi ili izgradi 15 vrtića", kazao je Vesić.

Dodaje da Grad Beograd sledeće godine očekuje raspisivanje tendera za još 10 vrtića i naglašava da će do kraja naredne godine biti ili završeno ili će biti pri kraju ukupno 25 vrtića.

Vrtić u Miloja Zakića na Čukarici biće završen do juna, kaže Vesić i dodaje da je samo jedan od tri vrtića koji se trenutno grade ili će se graditi na opštini Čukarica.

U proteklom periodu na teritoriji Grada Beograda trenutno se gradi ili je izgrađeno osam vrtića, kaže Vesić.

Očekuje se izgradnja još dva vrtića, na Novom Beogradu - na Bežanijskoj kosi i Bloku 62.

"Ukupna vrednost ovih vrtića je preko 900 miliona dinara, odnosno preko 8 miliona evra. Inače, u Gradu Beogradu je odvojeno 3,9 miliona dinara, odnosno 33 miliona evra za izgradnju 25 vrtića i u tih 25 nalazi se ovih osam", kazao je Vesić.

Ističe da je tih 3,9 milijardi dinara skoro ekvivalentno, odnosno za 200, 300 miliona više od naknada koje je Grad Beograd morao da izdvoji da plati roditeljima koji su u periodu od 2008. do 2013. godine duplo skuplje plaćali vrtiće.

"Pošto je Grad Beograd između 2008. i 2013. godine nezakonito naplaćivao dupli iznos roditeljima mi smo morali da vratimo između 3,6 i 3,7 milijardi dinara roditeljima, što znači da smo izgubili 25 vrtića koje sada gradimo i uz svo vraćanje novca roditeljima našli smo 3,9 milijardi dinara kako bi izgradili ovih 25 vrtića", rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika kaže da u Beogradu više od 70 odsto dece ide u vrtiće, što je urađeno iz dva razloga od kojih je jedan što je Vlada Srbije propisala lokalnim samoupravama da do 2025. obezbede mesta da sva deca predškolskog uzrasta imaju mesta u vrtićima.

Drugi razlog je, dodaje Vesić, što Grad subvencioniše boravak dece i u privatnim vrtićima, koja većinom nemaju kvalitet kao državna te žele deci da obezbede dobro obrazovanje i da pokažu da svi mališani bi trebalo da idu u vrtiće koji su građeni namenski.

"Izgradnjom državnih vrtića mi pokazujemo brigu za svu decu", zaključio je Vesić.

Predsednik gradske opštine Čukarica Srđan Kolarić kazao je da se na teritoriji te opštine trenutno gradi vrtić u Miloja Zakića, da je raspisan tender za izgradnju vrtića u Sremčici, kao i da je u toku kupovina vrtića u Vodovodskoj ulici.

"Čukarica će u narednih godinu dana imati tri nova vrtića. Gradska opština Čukarica ima odličnu saradnju sa predškolskom ustanovom i ove godine će kao i prošle odvojiti određena sredstva za tekuće održavanje vrtića. Nama je cilj da bude što više mesta za naše mališane u vrtićima i da taj boravak bude adekvatan", kazao je Kolarić.

Dodaje da je pokrenuta akciju sa Ministarstvom prosvete da se pronađu lokacije na rubnim delovima te opštine i da se na tim lokacijama određeni prostori preurede u vrtiće.