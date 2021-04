Danas svi građani ovog dela Beograda moraju da NAPUSTE SVOJE STANOVE! MUP uklanja avio bombu tešku 242 kilograma!

Ovog jutra tačno u 7 sati počinje akcija uklanjanja avio bombe preostale još od Drugog svetskog rata. Zbog toga će dobar deo Banovog brda biti evakuisan, odnosno svi građani u krugu od 150 metara od Nodilove broj 10 moraće da napuste svoje stanove, a do 17 časova autobusi neće saobraćati Požeškom ulicom.

Bomba je nađena na ovoj adresi još pre godinu dana prilikom kopanja temelja za izgradnju novog objekta u ovoj maloj i uskoj ulici na opštini Čukarica, ali je tek sad odlučeno da se ona ukloni.

Naime investitor je želeo da na tom mestu ispod zgrade sazida podzemnu garažu, pa su tako radnici kopajući zemlju naišli na ni manje ni više nego avionsku bombu!

- Radi se o avionskoj bombi, kalibra 500 libri. Teška je 242 kilograma, od toga ima 126 kilograma eksplozivnog punjena, 120 cm je dugačka i 36 cm u prečniku i naoružana je sa dva upaljača - izjavio je u petak Luka Čaušić, v. d. pomoćnik ministra policije i načelnik sektora za vanredne situacije.

Kako saznajemo, Ministarstvo unutrašnjih poslova će angažovati oko 400 svojih pripadnika iz različitih sektora, a na neposrednom uklanjanju bombe po bezbednosim protokolima gleda se da bude što manje ljudi, iz razmljivih razloga.

Kako Čaušić ističe u pitanju je jedna kompleksna akcija.

- U čitavu akciju uključeni su i planovi osiguranja ukoliko dođe do nekih oštećenja na obližnjim objektima, ali svi se zajedno nadamo da do toga neće doći - rekao je Čaušič.

Od 7 časova ujutru policijski službenici će proverati da li su svi stanovi ispražnjeni, a za evakuisane građene je organizovan i privremeni smeštaj u OŠ "Banović Strahinja".

Postupak evakuacije stanovnika, motornih vozila, materijalnih dobara i kućnih ljubimaca treba da bude u poluprečniku od 150 metara od mesta pronalaska eksplozivne naprave.

A šta kažu građani, ima li straha?

Na ovo saznanje stanovnici ovog dela opštine Čukarica različito reaguju, neki su uplašeni, a neki su već isplanirali kako će provesti ovaj "bombastični vikend".

- Nismo uplašeni, idemo kod bake i deke, tako da bićemo na sigurnom - rekla je jedna mlada majka, stanarka zgrade preko puta mesta na kome je pronađena bomba.

Za strah ne zna ni penizioner Nikola Čović, koji će danas sa svojom šestočlanom porodicom otići u školu u kojoj će biti organizovan kolektivni smeštaj.

Takođe organizovan je i prevoz za sve ljude, koji se ne budu snašli samostalno.

MUP je pozvao sve građane da slede zadata uputstva i poštuju sve mere kako bi ova bezbednosno visoko rizična akcija imala što uspešniji epilog. Sve dodatne informacije građanima su dostupne preko broja telefona 1985!

Za koje ulice važe mere Gradski štab za vanredne situacije:

Nodilova br. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 i 19

Mirosavljeva br. 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15

Paštrovićeva br. 6, 8, 8a, 15, 17 (stari br. 21) i 25

Požeška br. 7, 9, 10, 10a, 11, 12a, 13, 14, 15, 17, 18 i 19

Zrmanjska br. 16, 18, 20, 20a, 35, 39, 41 i 43

Vladimira Radovanovića br. 2, 4, 6 i 10

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi i životinja naređeno je da se 25. maja građani pridržavaju sledećih uputstava:

- da napuste objekte najkasnije do 07:00 časova.

- da otvore prozore i spuste roletne.- da izvrše evakuaciju kućnih ljubimaca.

- da organizovano starija lica, bolesna lica, lica sa posebnim potrebama i majke sa decom, krenu u O.Š. "Banović Strahinja", gde će biti smešteni do trenutka uništenja avio bombe.

- da pozitivni na korona virus i lica koja su u izolaciji zbog ovog virusa, takođe odu u pomenutu školu gde će biti smešteni.

- zabranjuje se povratak u svoje domove svim licima iz navedenih ulica do završetka uništavanja avio bombe, odnosno, do trenutka kada se dobije dozvola nadležnog organa da mogu da se vrate u svoje domove.

- zabranjuje se svako kretanje i parkiranje u ulicama: Požeška od broja 1 do broja 26a, Zrmanjska od broja 29 do broja 47, Paštrovićeva od broja 1 do broja 61, kao i u ulicama unutar zone uništavanja avio bombe - ulica Nodilova, Vladimira Radovanovića i Mirosavljeva ulica.

- stanari da pomere svoja vozila do 22:00 časova prethodnog dana, odnosno, 24.aprila 2021. godine, u suprotnom će vozila biti premeštena na parking na Adi.

- obavezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mera.