PROMENA U VOZILIMA GSP SA VIŠE VRATA: Okanović objasnio zašto su vozači često u problemu, uputio apel starima i osobama s decom

Jovica Vasiljević iz Sekretarijata za javni prevoz kaže da će podržati inicijativu. Pre pola godine u Prvomajskoj ulici u Zemunu poginuo je četvorogodišnji dečak dok je izlazio sa bakom iz autobusa. Gužve na stanici i u vozilu pogoršavaju preglednost. Kada pada kiša, retrovizori budu mokri, što vozaču takođe otežava da jasno vidi putnike koji žele da uđu u autobus i izađu iz njega.

Često se dešava da, ukoliko se samo malo zanese zadnji trap autobusa, vozač uopšte ne vidi treća i četvrta vrata. Tada mora da radi po osećaju ili da se osloni na lampice koje su povezane sa senzorima pored vrata. Međutim, lampica za senzor koji pokazuje da putnika u blizini vrata nema, najčešće ne radi. Senzor, inače, daje znak vozaču da vrata može bezbedno da zatvori.

A čak i kada rade, senzori ne detektuju tanke predmete, kao što je kesa ili dečja ruka. To znači, ako vrata zakače garderobu, malu ruku ili noge, vozač to ne vidi i lako može da dođe do nezgode.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je da su podneli inicijativu da u autobusima koji imaju najmanje troja vrata budu postavljene kamere, kako bi vozač mogao da posmatra ulazak i izlazak putnika na svim vratima.

Okanović kaže da su vozači često u problemu jer ne mogu da vide putnike, a oprema koja bi im to omogućila je sve jeftinija.

Jovica Vasiljević iz Sekretarijata za javni prevoz napominje da je prosečna starosna struktura vozila u Srbiji 6,7 godina, dok je u Evropi 11 godina.

"Stanje je bolje, nabavljena su nova vozila, sa novim vozilima dobijamo i novu opremu. Prevoznici redovno kontrolišu kamere. Sva vozila novije generacije imaju četiri i više kamera, koje pokrivaju sva vrata", rekao je Vasiljević.

Međutim, dodao je da jedan broj vozila koja imaju tri kamere, jedna kamera pokriva unutrašnjost vozila između sedišta, ali ne i vrata. Naglašava da se nabavkom novih vozila dobija i nova oprema.

Okanović smatra da su vozači u velikom problemu i da su često u situacijama da reaguju "na slepo".

"Vozač ne vidi kada skreće i prinuđen je da stane, on postupa "na slepo". U novim vozilima postoje senzori, ali se ti senzori isključe čim stigne vozilo, jer putnici po običaju stoje u tom prostoru, a onda autobusi ne bi mogli da krenu", naveo je Okanović.

Kaže da ogledalo pokazuje upola manju sliku, nekada je noć, ljudi u tamnoj garderobi, a najviše stradaju mala deca i stariji, često ljudi viču kada su zaglavljeni, ali ih vozač ne čuje.

Apelovao je na stare i osobe sa decom da koriste prednja vrata u prevozu.

Vasiljević kaže da bi obaveza da sva vozila poseduju kamere u nadležnosti Ministarstva saobraćaja, a prema njegovom mišljenju, trebalo bi vozila da poseduju kamere i za kretanje unazad.

Nagovestio je da će podržati inicijativu Komiteta za bezbednost saobraćaja.

"Prevoznici sada nemaju zakonsku obavezu da imaju instaliranu kameru. Zakonska regulativa mora to da isprati", rekao je Vasiljević.

Okanović kaže da mnogi autobusi sada stižu sa kamerama, ali ako se one pokvare, niko nema obavezu da ih popravi.

Vasiljević je istakao da imaju obavezu da Tužilaštvu dostavljaju snimke kada se nešto dogodi i da bi obavezne kamere u prevozu bile u interesu sveobuhvatne sigurnosti građana.