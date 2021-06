BEOGRADSKE PREDŠKOLSKE USTANOVE: Objavljene preliminarne liste dece primljene u vrtiće

Beogradske predškolske ustanove objavile su preliminarne liste primljene dece u vrtiće tako da se roditelji i staratelji koji su konkurisali mogu informisati o njima na sajtovima ustanova ili oglasnim tablama vrtića, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

"To je spisak imena oko 14.000 dece koja su primljena, ali tokom leta ćemo odobravati i proširenje kapaciteta u vrtićima u kojima je to moguće, a do kraja godine čeka nas i otvaranje dodatnih mesta za vrtiće koji su u izgradnji", rekao je Gak.

Napomenuo je da su predškolske ustanove "Stari grad", "Savski venac" i "Sopot" primile svu prijavljenu decu.

Gak je dodao da oni koji nisu zadovoljni odlukom upisnih komisija mogu podneti žalbu do 16. juna.

"Žalbe će se razmatrati do kraja meseca, tako da ćemo početkom jula imati i konačne liste upisane dece, ali očekujem da lista čekanja bude najmanja u proteklih deset godina", poručio je Gak, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Konkurs za mesto u beogradskim vrtićima trajao je od 29. marta do 14. maja, a na konkurs je stiglo 18.996 zahteva koji su se slali isključivo elektronski, putem e-Uprave.

Gak je istakao da je Beograd već dostigao oko 74 odsto obuhvata dece predškolskim obrazovanjem što je, ističe, veliki uspeh s obzirom na to da je pre nekoliko godina iznosio oko 45 odsto.

"Danas u sistemu predškolskog obrazovanja imamo oko 35.000 dece više nego pre osam godina. Nećemo stati sa otvaranjem novih mesta dok god postoji potreba za njima, a svake godine smo sve bliži krajnjem cilju, ukidanju liste čekanja za vrtiće", rekao je Gak, dodaje se u saopštenju.