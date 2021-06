NEVIĐENA DRAMA NA DORĆOLU: Beograđanke parkirale auto ispred zgrade - stanari im polomili retrovizor, izbušili gume pa UKRALI TABLICU!

Beogradsko naselje Dorćol u nedelju je više podsetilo na divlji Zapad nego na naselje jedne prestonice.

Naime, oštećeno je vozilo marke "Opel zafira", sive boje, u ulici Tadeuša Košćuška. Izbušene su prednja i zadnja leva guma, iščupan levi retrovizor, skinuta i odneta prednja tablica, a i brava je oštećena na vozačevoj strani.

Sporno je bilo parkiranje na mestu na kom nije postojao znak za zabranjeno parkiranje, ali je smetalo prolazu, a stanari umesto da pozovu pauka u većoj meri su uništili auto usred bela dana.

Kako kaže naša sagovornica, inače vlasnica automobila, S.M. (31) tu su parkirali jer na bazenu 25. maj nije bilo mesta.

- Ispred nas je postojao samo lanac sa katancem i nije bila nikakva druga oznaka da tu ne sme da se parkira, a i videlo se da je parking kružan i da ima izlaz na drugoj strani, ali ispostavilo se da i tamo postoji lanac. Inače, uopšte nismo iz tog kraja, a i to je bilo u 12 časova popodne, puno prolaznika bilo ko je mogao da nam kaže da tu ne smemo da parkiramo. Mi moramo da znamo da čitamo saobraćne znake i oznake koje se uče u auto školama, ali nismo u obavezi da znamo šta znače lanci koje kače stanari ukoliko ne postoji jasna oznaka - kaže S.M.

A.S. (27), koja je vozila automobil kaže da ništa ne bi bilo sporno da je pozvan pauk i da je automobil odnet.

- Ukoliko smo pogrešile i nepropisno parkirale, iako ne postoji jasna oznaka za to, pozove se pauk, on ga odnese, a mi ćemo posle da gledamo šta i kako dalje. Međutim, kada smo pitali stanare koji su se tu okupili što to nije učinjeno samo su rekli da pauk ne dolazi tu. A kada smo pitali što se ne obrate nadležnim službama za to što pauk ne dolazi tu, nisu imali odgovor - rekla je A.S.

Policija je izašla na uviđaj, ali kako su im rekli s obzirom da je N.N. lice u pitanju čisto sumnjaju da će doći do nekog saznanja.

- U svemu je najveći paradoks to što se to dogodilo usred bela dana i to što je tu prometno, a niko ništa nije video. Komišije kažu da tu postoji neko koga oni zovu "osvetnik" koji ide po parkingu i uništava automobile, šara ih sprejem i slično, ali oni navodno ne znaju ko je - kažu naše sagovornice.

S. M. kaže da je ovde rođena i da ovde živi 31 godinu i da nikada ništa slično nije videla i doživela.

- Kao osoba sa invaliditetom milijardu puta dnevno se susrećem sa nepropisno parkiranim automobilima, što onih što se parkiraju na mesta za osobe sa invaliditetom, a nemaju nalepnicu, što onih što se parkiraju po trotoarima tako da ne može ni čovek na dve noge da prođe od njih, a kamoli ja u kolicima ili majke sa malom decom. I šta ja u tim slučajevima treba da radim? Da ih uništavam kao što je to dotična osoba uradila? Pa u tom slučaju bi 90 odsto automobila u Beogradu bilo oštećeno - zaključuje S.M.

Na spornom mestu već bio parkiran automobil

Kako nam je objašnjeno, stanari ove ulice dele parking i na ulazu oba parkinga postoji lanac, koji je izdignut nekoliko centimetara od zemlje, i katanac od kojeg stanari imaju ključ. Na spornom mestu su sa strane dva automobila već bila parkirana i u sredini je bio parkiran auto koji se isparkiravao u momentu kada su nailazile, pa su samo zauzele njegovo mesto. Zašto mesto nije na još neki način obeleženo, u vidu nekog znaka ili natpisa, nije nam poznato.