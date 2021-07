Vesić: NISAM JA ĐILAS DA OSTAVIM LJUDE NA ULICI, STANARI IZ VIDOVDANSKE DOBIJAJU STANOVE! Nova zgrada na istoj lokaciji!

Zgrada u Vidovdanskoj ulici, čiji se deo urušio biće srušena, a Grad Beograd će izgraditi novu i svi oštećeni stanari dobiće nove stanove iste kvadrature, saopštio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić posle sastanka sa stanarima te zgrade.

Vesić je novinarima rekao da je načelno dogovoreno da stanari potpišu ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište, koja bi trebala da sruši urušenu zgradu i napravi novu u roku od godinu dana.

Prema njegovim rečima, stanari će dobiti nove stanove iste kvadrature na istoj lokaciji.

Deo stanara koji je smešten u hotelu "Slavija" preći će u gradske stanove, koje neće plaćati, naveo je Vesić.

On kaže i da će, kako bi se predupredile ovakve i slične situacije, Grad Beograd najkasnije do kraja nedelje poslati zahtev Vladi Srbije da se po hitnom postupku izmeni Zakon o planiranju i izgradnji.

Vesić navodi da je potrebno da se uvede obaveza investitora da ima polisu osiguranja štete za treća lica.

U ovom slučaju će, kaže, Grad Beograd tužiti investitore, a očekuje se da će sudski proces trajati nekoliko godina.

"Rizik borbe sa investitorom preuzeli smo mi. Stavićemo zabranu gradnje na placu i to ćemo u sudskom procesu naplatiti. Proces izdavanja dozvole je takođe predmet istrage tužilaštva", poručio je Vesić.

On poručuje i da će Grad Beograd učiniti sve da pomogne oštećenim stanarima.

"Radimo na tome da stanari dobiju pomoć preko Centra za socijalni rad. U svakodnevnom smo kontaktu sa njima, a opština Vračar im je na raspolaganju 24 sata. Sve što im treba, rešavamo", istakao je Vesić.

Predsednik skupštine stanara u zgradi u Vidovdanskoj 2a Novica Stanimirović zahvalio je Gradu na, kako je rekao, korektnoj i kvalitetnoj ponudi.

"U nesreći koja je zadesila stanare i mene, imali smo veliku sreću. Hvala i komšijama koji su iskazali jedinstvo", poručio je Stanimirović.

Vesić je na svom fejsbuk profilu napisao da je srećan jer su stanari urušene zgrade u Vidovdanskoj ulici prihvatili njegov predlog da potpišu ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda kako bi grad Beograd izgradio novu zgradu, a oni u njoj dobili nove stanove iste kvadrature koju sada imaju u zgradi koja se urušila.

"Grad Beograd će tužiti investitora i naplatiti se od krivca za urušavanje zgrade. Ne pada mi napamet da pustim ljude da se sude sa investitorom, da godinama čekaju da dobiju presudu, a kada je dobiju da ne mogu da se naplate. Oni idu u nove stanove, a Grad će da se naplati od investitora. Nisam ja Đilas da pustim ljude da se sami sude sa investitorom i da već 13 godina nemaju krov nad glavom kao što je on uradio sa stanarima iz Dubljanske ulice kojima su srušene kuće na isti način 2008. godine. Mogao je tada on ovo da uradi, ali nije. Zašto bi, kada ni njega, a ni njegove saradnike koji su tada vladali Vračarom Branimira Kuzmanovića i Mihaila Samofalova nije interesovala sudbina ovih ljudi. Važno je da oni imaju stanove, a to što ih drugi čekaju već 13 godina njih ne interesuje. Beograd danas brine o svojim građanima. Nikada neću da dozvolim da ljudi koji ništa nisu krivi ostanu bez krova nad glavom!", istakao je Vesić.

