NASTAVLJA SE SUZBIJANJE KOMARACA SA ZEMLJE: Večeras od 20.30 sati do ponoći na ovim lokacijama u Beogradu!

Tretman suzbijanja komaraca sprovodiće se u periodu od 20.30 do 24.00 časa i obuhvatiće lokacije SC „Surčin“, Soko salaš, Bežanijsko groblje, Zelengorska, Bojčinska šuma, Progar nasip do crkve, Boljevci nasip kod Nautičkog sela, nasip Jakovo Ostružnički most, nasip Progar od crkve do Jakova, Radio Far, Surčin, naselje Ključ, Ledine, Jakovo, Boljevci, Bečmen, Petrovčić, Umka 1, Umka 2, Ostružnica 1 i Ostružnica 2.