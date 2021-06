U BEOGRADU OD SUTRA SUZBIJANJE KOMARACA SA REKA I ZEMLJE

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ nastavlja akcije suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje, a od sutra ekipe dobijaju i podršku sa reka, gde će se tretmani komaraca obavljati iz čamaca.

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje sprovodiće se u periodu od 20.00 do 24.00 časa i obuhvatiće lokacije SAJ – baza i 13. maj, Mali Mokri Lug 3, Kumodraž selo, Košutnjak, Topčidersko groblje, Hajd park, Topčiderski park, Lipovička šuma, Orlovača, Ranžirna stanica, groblje Bežanijska kosa, Zelengorska, Pregrevica, SC Surčin, Soko salaš, Rucka, Velika Moštanica, Vračar, Konjarnik, Lekino brdo, Šumice, Medaković, Braće Srnić, Indire Gandi, Sinjska, od Tabanovačke do Vitanovačke, od Vitanovačke do kruznog puta Voždovac, Banjica 1 i 2, i Stepa Stepanović, Braće Jerković, Cvetanova ćuprija i Vojvode Vlahović.

Istovremeno, tretman sa termalnim zamagljivanjem sa reka obuhvatiće lokacije Umka, Ostružnica, Grocka i Gročanska ada. Dimni generatori se postavljaju na čamce čime se olakšava pristup glavnim žarištima i staništima komaraca, a velike količine magle koje ostaju u vazduhu iznad površine vode i obalskog rastinja u produženom kontekstu sa komarcima omogućavaju njihovo efikasnije suzbijanje.

Preparat koji se koristi za suzbijanje komaraca registrovan je od strane Ministarstava za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Sredstva koja se koriste su u potpunosti bezbedna po ljude i životinje. Sugražanima može smetati miris preparata, pa je savet da se u tom slučaju udalje od mesta gde se tretman sprovodi i da zatvore prozore.

Apelujemo na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad.

Pčelari se savetuju da u terminima suzbijanja komaraca pčele zatvore u košnice i ne puštaju ih na ispašu.

Žitelji Beograda svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatni broj telefona 0800 000 807 ili putem elektronske pošte na adrtesu ekologija@gradskacistoca.rs