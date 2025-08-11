AKTUELNO

EPILOG SNAŽNOG ZEMLjOTRESA U TURSKOJ: Poginula jedna osoba, tlo se i dalje trese – potrage u toku!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć provinciju Balikesir, a prema prvim informacijama jedna osoba je poginula, saopštio je gradonačelnik Ahmet Akin.

„Jedan od naših starijih je izgubio život u ruševinama, ožalošćeni smo“, rekao je Akin, a prenose turski mediji.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, sa epicentrom na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira.

Tlo se ne smiruje – više od 20 naknadnih potresa!

Nakon prvog udara, zabeleženo je još više od 20 naknadnih zemljotresa, saopštila je turska Agencija za vanredne situacije (AFAD).

Na terenu se nalazi 319 ljudi i 79 vozila koji učestvuju u spasilačkim operacijama.

Jedna zgrada se srušila u okrugu Sindirgi

Pet osoba je izvučeno iz ruševina i nalazi se van životne opasnosti

Potraga za još jednom osobom je u toku

Gde se najviše osetio potres?

Zemljotres se najjače osetio u provincijama:

Balikesir

Izmir

Manisa

Istanbul

Stanovnici su prijavili da je potres trajao između 10 i 20 sekundi, a mnogi su iz straha izašli iz svojih domova.

Autor: Dalibor Stankov

