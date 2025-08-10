U TOKU POTRAGA ZA NESTALIMA! Katastrofalne posledice zemljotresa u Turskoj: Srušeno više objekata

Tokom jakog zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale, koji je večeras pogodio zapadnu Tursku, u centru mesta Sindirigi (okrug Balikesir) srušila se zgrada u kojoj je bilo šest ljudi.

Spasene su četiri osobe, a za još dve se traga, saopštio je gradonačelnik Serkan Sak.

Prema njegovim rečima, urušeni su objekti na više od deset lokacija, a srušenih zgrada ima i u okolnim selima.

Zemljotres se osetio i u Istanbulu, Izmiru, Kutahiji, Manisi, Ajdinu i drugim gradovima. Epicentar je bio 52 kilometra od Balikesira, na dubini od 11 kilometara.

Nakon glavnog potresa, registrovana su tri naknadna jačine do 4,6 stepeni.

Na aerodromu "Sabiha Gokčen" u Istanbulu saobraćaj je nakratko obustavljen radi provere piste, posle čega su letovi nastavljeni.

Vlasti su apelovale na građane da ne ulaze u oštećene zgrade i prate zvanična uputstva.

