U TOKU POTRAGA ZA NESTALIMA! Katastrofalne posledice zemljotresa u Turskoj: Srušeno više objekata

Tokom jakog zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale, koji je večeras pogodio zapadnu Tursku, u centru mesta Sindirigi (okrug Balikesir) srušila se zgrada u kojoj je bilo šest ljudi.
Spasene su četiri osobe, a za još dve se traga, saopštio je gradonačelnik Serkan Sak.
Prema njegovim rečima, urušeni su objekti na više od deset lokacija, a srušenih zgrada ima i u okolnim selima.
Zemljotres se osetio i u Istanbulu, Izmiru, Kutahiji, Manisi, Ajdinu i drugim gradovima. Epicentar je bio 52 kilometra od Balikesira, na dubini od 11 kilometara.
Nakon glavnog potresa, registrovana su tri naknadna jačine do 4,6 stepeni.
Na aerodromu "Sabiha Gokčen" u Istanbulu saobraćaj je nakratko obustavljen radi provere piste, posle čega su letovi nastavljeni.
Vlasti su apelovale na građane da ne ulaze u oštećene zgrade i prate zvanična uputstva.
Autor: S.M.