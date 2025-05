Isplivali prvi snimci snažnog zemljotresa na Kritu: Kola se tresu, u radnjama sve popadalo na pod (VIDEO)

Stanovnici Krita zabrinuti su nakon snažnog zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je rano jutros pogodio ovo ostrvo i osetio se širom Atike.

Prema pisanju lokalnih medija, stanovnici su iskakali iz kreveta uz svedočenja koja su izveštavala da je seizmički potres praćen glasnom tutnjavom, dok su mnogi napustili svoje domove da bi bili na sigurnom.

Stigli su i prvi snimci zemljotresa. Na jednom se vidi kako se automobili i kablovi na ulici tresu, dok se čuje i tutnjava.

According to information, as a result of the earthquake, small landslides have been recorded on the provincial road network and in Heraklion, minor structural damages have been reported. The services of both the region of Crete and the municipalities are on heightened alert. pic.twitter.com/TWgD94hSDV