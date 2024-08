PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU: Izdato hitno upozorenje na cunami (VIDEO)

Razoran zemljotres jačine 7,1 stepen Rihterove skale pogodio je Japan, javlja EMSC.

Epicentar je bio kod ostrva Kjušu.

Japanske vlasti izdale su upozorenje na cunami, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci.

BREAKING:



Tsunami warning issued for parts of Japan after a 6.9 magnitude earthquake hits 30 km south of Miyazaki pic.twitter.com/w2IfF5Ozk9