Jak zemljotres pogodio Tursku

Jak zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je Tursku, javlja EMSC.

Potres je registrovan 32 kilometra od Kelkita u istočnoj Turskoj, na dubini od devet kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.



