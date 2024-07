Jak zemljotres pogodio Grčku! Tlo se ne smiruje, potres je trajao neobično dugo

Jak zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je Grčku, javlja EMSC.

Do potresa je došlo 20 kilometara od grada Arta u severozapadnom delu zemlje.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.1 occurred 20 km NW of #Árta (#Greece) 4 min ago (local time 09:48:28).

pic.twitter.com/JtfXZw7tVw