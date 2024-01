JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Potres zabeležen na dubini od 10 kilometara!

Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihterove skale pogodio je istočnu Tursku, javlja EMSC.

Potres je zabeležen 39 kilometara od Malatije, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.



Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/o1dIDTdaH1