ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Potres zabeležen na 12 kilometara od Burse

Zemljotres jačine 3,1 stepeni Rihterove skale pogodio je Tursku, javlja EMSC.

Potres je zabeležen na 12 kilometara od Burse i 80 kilometara od Istambula u 10.21 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 11 kilometra.

Za sada nema informacije o povređenima ili materijalnoj šteti.

#Earthquake 13 km NW of #Bursa (#Turkey) 14 min ago (local time 10:21:34).

