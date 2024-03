SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO FUKUŠIMU: Potres jačine 5,7 stepeni osetio se na dubini od 31 kilometar (FOTO)

Snažan zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je Japan, javlja EMSC.

Epicentar zemljotresa bio je u Fukušimi, na dubini od 31 kilometra.

Za sada nema informacije o povređenima ili materijalnoj šteti.

⚠Preliminary info: #earthquake (#地震) about 20 km NE of #Iwaki (#Japan) 3 min ago (local time 00:14:37)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

