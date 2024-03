ZEMLJOTRES U BOSNI I HERCEGOVINI: Epicentar 29 kilometara od Mostara

Zemljotres jačine 3,1 stepen Rihterove skale pogodio je Bosnu i Hercegovinu, javlja EMSC.

Potres je zabeležen u 7.42 sati po lokalnom vremenu na dubini od devet kilometara.

Epicentar je bio 29 kilometara od Mostara.



🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M3.1 occurred 29 km S of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 20 min ago (local time 07:42:40). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/19twVPddK1

🖥https://t.co/xJodoT9lsF pic.twitter.com/yfHSjjderd