ZEMLJOTRES POGODIO FRANCUSKU: Nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti

Zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je Francusku, javlja EMSC.

Potres je zabeležen u 11.23 sati po lokalnom vremenu na dubini od pet kilometara, četiri kilometra od mesta Banjer de Bigor u departmanu Gornji Pirineji.

