Sloveniju pogodio zemljotres

Zemljotres jačine 2,5 stepeni Rihterove skale pogodio je Sloveniju, javlja EMSC.

Potres je zabeležen 11 kilometra od Ilirske Bistrice u Sloveniji, odnosno 21 kilometar od Rijeke, na dubini od jedng kilometra.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

Građani kažu na sajtu EMSC da su dobro osetili podrhtavanje.

"Jaka vibracija i tutnjava uz trešnju desetak sekundi", "Treslo je i tutnjalo dosta dugo i nakon toga još nekoliko manjih kao da grmi", "Jako se osetilo", samo su neki od komentara ljudi.

🔔#Earthquake (#potres) M2.5 occurred 18 km NW of #Rijeka (#Croatia) 9 min ago (local time 11:27:39).

